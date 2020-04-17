Клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro стала доступна для заказа

17 апреля 2020 г., 12:11

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Компания Apple сообщила, что недавно анонсированная клавиатура Magic Keyboard для iPad Pro доступна для заказа.



Отмечается, что Magic Keyboard открывает пользователям iPad Pro совершенно новые возможности и идеально поддерживает все функции трекпада, появившиеся в iPadOS 13.4.



Клавиатура Magic Keyboard примагничивается к iPad Pro, обеспечивая удобный угол обзора дисплея Multi‑Touch. Уникальные крепления дают возможность плавно менять угол поворота дисплея в диапазоне до 130°. В прочном портативном корпусе Magic Keyboard скрыта полноразмерная клавиатура с подсветкой: её клавиши с механизмом «ножницы» и длиной хода 1 мм обеспечивают комфортный отклик и уникальное удобство ввода текста, где бы вы ни разместили iPad Pro: на коленях или на столе. Клавиатура Magic Keyboard оснащена трекпадом, поддерживающим нажатие в любой точке: он отлично дополняет сенсорный интерфейс iPad, обеспечивая плавную навигацию, лёгкое управление курсором и возможность точных правок. Клавиатура Magic Keyboard оснащена механизмом сквозной зарядки через USB‑C, поэтому порт USB‑C на iPad Pro остаётся свободным для подключения внешнего накопителя или монитора. А когда пользователь подсоединяет или закрывает клавиатуру Magic Keyboard, микрофоны iPad Pro автоматически отключатся, чтобы аудиоданные оставались в полной безопасности.



Клавиатура Magic Keyboard задействует все уникальные возможности iPadOS. Когда пользователь перемещает палец по встроенному трекпаду, указатель на экране меняет свой внешний вид, выделяя элементы интерфейса. Жесты Multi‑Touch дают возможность пользоваться всеми функциями системы, даже не поднимая руку с трекпада. Поддержка трекпада отлично работает в приложениях iPadOS, которыми владельцы iPad пользуются каждый день. Теперь стало ещё удобнее работать с несколькими объектами в Keynote, набирать и редактировать текст в Pages и Заметках, а с новым уровнем точности ещё легче создавать и упорядочивать даже самые крупные таблицы в Numbers.



Новая клавиатура Magic Keyboard создана для работы с новыми iPad Pro, при этом она совместима и с моделями iPad Pro предыдущего поколения.

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