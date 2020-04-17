AWS удвоила производительность граничной платформы Snowball Edge

17 апреля 2020 г., 12:45

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Компания Amazon Web Services объявила о выходе новой версии устройства Snowball Edge, которая получила более мощный процессор и дополнительные инструменты администрирования.

Первое устройство AWS Snowball было выпущено в 2015 г. для того, чтобы облегчить предприятиям перемещение в публичное облако огромных объёмов данных. Информация выгружается в Snowball, а затем устройство физически транспортируется из локального датацентра в ближайшее отделение AWS. Snowball Edge в дополнение к этой функции действует как платформа граничных вычислений, обеспечивая работу приложений в изолированных средах, таких как заводы или морские суда.

Частью анонсированного вчера апгрейда стал оптимизированный для хранения (Storage Optimized) вариант этого устройства. Используемый в нём процессор с тактовой частотой 3,2 ГГц удваивает системную производительность и обеспечивает 40 виртуальных CPU (vCPU) для локальных облачных инстансов. AWS обычно ассоциирует vCPU с одним потоком в ядре физического процессора.

Главный евангелист AWS Джефф Барр (Jeff Barr) в своём блоге упомянул и ряд других аппаратных новшеств Snowball Edge. «В дополнение к 80 ТБ хранилища для рабочих нагрузок обработки и передачи данных теперь имеется один терабайт на SATA SSD, который доступен для экземпляров EC2, запускаемых на этом устройстве», — пишет он. Предприятия могут объединять до 12 устройств Snowball Edge, получая на границе Сети вычислительный кластер с петабайтным объёмом хранилища.

Для традиционных сценариев физической миграции записей, устройство обеспечит повышение скорости переноса данных на 25% благодаря новому быстродействующему сетевому адаптеру 100 Gigabit QSFP+.

Расширенные программные возможности нового Snowball Edge включают консоль визуального администрирования, интеграцию со службой AWS Systems Manager для автоматизации рутинных задач и инструмент контроля доступа для укрепления кибербезопасности.

Основные соперники AWS также не обошли вниманием рынок граничных вычислений. Корпорация Microsoft предлагает для установки на локальных площадках устройства Azure Stack, а решение Google — Global Mobile Edge Cloud позволяет клиентам из сферы телекоммуникаций запускать приложения не только в главных ЦОД этой компании, но и в любой из более, чем 130 её граничных локаций.

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