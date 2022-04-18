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«Київстар» робить безплатним навчання в Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Classroom

18 апреля 2022 г., 16:25
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За ініціативи «Міністерства освіти та науки України» оператор зв’язку «Київстар» скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків у абонентів передплати. Оператор не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів передплати за користування відеозастосунками: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom.

Послуга «Знання без меж» діє у більшості тарифів «Київстар» та дозволяє користуватися популярними освітніми застосунками без додаткової тарифікації. Серед них Wikipedia, Coursera, Prometheus, «Всеукраїнська школа онлайн» тощо. Слід зауважити, що мобільний інтернет у додатках для відеодзвінків та інших сервісів не тарифікуватиметься на території України та при умові використання одного із цих застосунків на мобільному телефоні.

«Адаптація та підтримка дітей є чи не найважливішим та найвідповідальнішим завданням не лише батьків та вчителів, але й усього суспільства. Тому "Київстар" одразу відгукнувся на пропозицію МОН зробити застосунки, які транслюватимуть онлайн-уроки безоплатно, аби навчання, опанування нового фаху та робота онлайн були ще доступнішими для наших клієнтів», – прокоментувала Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку «Київстар».

«Київстар» робить безплатним навчання в Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom

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