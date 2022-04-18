На росії запустили альтернативу Google Play, але на вкраденому коді

18 апреля 2022 г., 17:05

Як повідомляють мордорьські ЗМІ, у рф відкрився такий собі аналог Google Play – магазин додатків для користувачів Android.



За задумом розробників, RuMarket має допомогти обійти санкції та користуватися програмами без доступу до каталогу Google. Головнім інвестором та СЕО виступає Анатолій Сморгонський, який одночасно є генеральним директором російського підрозділу ізраїльської Gett.



Зараз з RuMarket вже можна завантажити 16 додатків, з них шість банківських. Також є навігаційна система для московського транспорту та електронний щоденник для школярів.



Цікаво те, що один з російських розробник виявив, що у RuMarket використовується код каталогу програм F-Droid, який створено британським програмістом. При чому розробники російського магазину додатків, як наголошується, порушують умови ліцензії F-Droid GNU GPL V3. Вони могли б змінювати клієнт F-Droid на власний розсуд, але крім бінарного файлу мають публікувати вихідні коди клієнта, чого не зробили.

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