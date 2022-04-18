TSMC прогнозує зростання продажів у другому кварталі

18 апреля 2022 г., 15:38

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Компанія TSMC прогнозує стрибок продажів у поточному кварталі на 37% та очікує, що доступність чіпів цього року залишиться дуже обмеженою на тлі глобальної кризи.



Як повідомляє Reuters, Taiwan Semiconductor Manufacturing, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і основний постачальник Apple, прогнозує продажі від 17,6 млрд доларів до 18,2 млрд доларів у кварталі, що закінчиться 30 червня, проти 13,29 млрд доларів роком раніше.



TSMC працює над вирішенням проблем у ланцюжку поставок із постачальниками обладнання та необхідних компонент, щоб допомогти їм розширити потужність виробнитства, заявив генеральний директор C.C. Вей.



Вей також сказав, що TSMC стикається з проблемою доставки обладнання з початку цього року.



Компанія, яка вже підняла капітальні витрати на цей рік, щоб не відставати від сплеску попиту, заявила, що 36% зростання доходів у першому кварталі було підтримано кращим, ніж очікувалося, попитом з боку клієнтів смартфонів і високопродуктивними обчисленнями (HPC), а також закзаами автопрому.



TSMC очікує, що попит на чіпи продовжиться в довгостроковій перспективі, Вей назвав це «мегатрендом» у галузі.



При цьому дефіцит змусив автовиробників і виробників електроніки скоротити виробництво.



Дохід від чіпів для HPC зріс на 26% у січні-березні з жовтня-грудня і склав 41% загального доходу компанії. Вей сказав, що він очікує, що цей напрямок буде найсильнішим бізнесом, що розвивається в цьому і наступних роках.



Дохід від бізнесу TSMC зпо виготовленню смартфонів зріс лише на 1% порівняно з попереднім кварталом у типово “м’який” сезон для продукту.



За даними ЗМІ, Apple планує скоротити виробництво iPhone і AirPod через уповільнення попиту, спричинене війною в Україні та зростанням інфляції.



Чистий прибуток TSMC за квартал (січень-березень) зріс на 45% порівняно з роком раніше до 7 мільярдів доларів.



Цього року акції TSMC впали приблизно на 6,8%, що призвело до невеликого зниження ринкової вартості компанії — до 511,1 мільярда доларів.

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