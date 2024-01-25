«Київстар» почав під'єднувати до оптичної мережі бізнес-клієнтів у Дніпрі

25 января 2024 г., 16:45

Національний оператор зв’язку «Київстар» збільшує покриття власної мережі оптичного інтернету GPON по Україні. У січні ця технологія стала доступною для бізнес-клієнтів у Дніпрі. Наразі там доступно понад 10 локацій для бізнесу – офісних та ТРЦ, промислових об’єктів, триває подальше розширення мережі в місті.

GPON – гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання у будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання.

До кінця березня «Київстар» планує під'єднати до високошвидкісного інтернету за технологією GPON ще сім міст. Компанія надаватиме за цією технологією такі сервіси як фіксований інтернет, передача даних, телефонія. Надалі спектр послуг і умов підключення буде розширюватися.

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