Квартальні продажі IBM випередили прогнози та зросли на 4,1% до 17,38 млрд дол.

25 января 2024 г., 17:59

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IBM оголосила результати четвертого кварталу, які перевершили очікування Уолл-стріт.



Дохід компанії зріс на 4,1% порівняно з попереднім роком, до 17,38 млрд дол. - це випереджає консенсус-прогнози на рівні 17,29 млрд дол.



Прибуток було зафіксовано у розмірі $3,87 на акцію, за вирахуванням одноразових статей і він теж перевершив очікування у розмірі $3,79. Чистий прибуток склав 3,29 млрд дол.



Виторг від продажу програмного забезпечення зріс на 2% в постійній валюті, до 7,5 млрд дол., завдяки 7% зростанню бізнесу Red Hat. Річний обсяг замовлень Red Hat зріс на 17%, включаючи двозначне зростання замовлень на Red Hat Enterprise Linux, OpenShift та Ansible.



Дохід від обробки транзакцій зріс на 4%, а лінійка мейнфреймів zSystems продемонструвала нехарактерно сильне зростання на 8% у переломний рік між виведенням нових продуктів.



Виторг від консалтингу збільшився приблизно на 6% до 5,05 млрд дол.



При цьому компанія зіткнулася з «дуже складним, невизначеним, нестабільним макроекономічним середовищем», як зазначив фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh) в інтерв’ю CNBC.



«На програмне забезпечення та консалтинг припадає 75% доходу IBM, порівняно з 55% у 2020 році», - підкреслив Кавано.



Вільний грошовий потік за рік склав 11,2 млрд дол., що більше, ніж 10,5 млрд дол., до яких закликало керівництво. Валова маржа компанії в четвертому кварталі була на рівні 59,1% - найвищий показник з 1999 року.



Як заявив під час телефонної конференції генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna), обсяг продажів генеративного АІ та продуктів Watsonx вдвічі більший, ніж у третьому кварталі, коли він обчислювався сотнями мільйонів доларів. Ця цифра включає в себе підписання контрактів на консалтингові послуги та зобов’язання щодо програмного забезпечення.



За весь рік дохід IBM склав 61,9 млрд дол., що на 3% більше, ніж було у 2022 р.



Що стосується прогнозів, IBM заявила, що бачить вільний грошовий потік у розмірі 12 мільярдів доларів у 2024 році та зростання доходів у середньому в однозначних цифрах у постійній валюті.

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