GlobalLogic скорочує термін та вартість впровадження ПЗ в автопромі

25 января 2024 г., 15:25

Минулого року команда GlobalLogic розробила перше в Україні SDV (Software-Defined Vehicle) рішення, готове до впровадження. GlobalLogic SDV Cloud Framework вже отримало визнання від лідерів галузі – проєкт був представлений на стенді Amazon AWS під час виставки CES 2024 у США.

SDV, або Software-Defined Vehicle – автомобіль, функціональні можливості якого будуть розширюватись завдяки оновленням програмного забезпечення. Це потрібно для постійного покращення користувацького досвіду водіїв. На думку фахівців, технологія SDV визначатиме майбутнє автомобільної індустрії в найближчі 5-10 років. За прогнозами, ринок SDV рішень зросте вдвічі, а програмне забезпечення стане ключовим фактором у конкурентній боротьбі на автомобільному ринку.

Завдяки тому, що тестування і розробка функцій GlobalLogic SDV відбувається у «хмарі», рішення дозволяє скоротити вартість впровадження ПЗ на 30%, та прискорити цей процес на 60%. Для виробників авто це рішення дозволяє простіше оновлювати ПЗ авто та персоналізувати функціонал завдяки алгоритмам ШІ.

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