Київський міжнародний форум кіберстійкості - 11 та 12 березня!

3 марта 2025 г., 17:43

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11 та 12 березня в столиці відбудеться масштабна подія у сфері кібербезпеки – Київський міжнародний форум кіберстійкості 2025 (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF). Представники влади, державних органів, бізнесу, провідні експерти та аналітики не тільки з України, а й з інших країн світу знову на спільному майданчику об’єднають зусилля для розроблення ефективних рішень у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, а також поділяться досвідом, знаннями та найкращими практиками щодо протидії сучасним кіберзагрозам.

Захід проводиться за ініціативи Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Держспецзв’язку – серед співорганізаторів.

Основні теми форуму:

кібероперації у сучасних військових конфліктах;

новітні технології: ризики та можливості;

гібридні загрози та зовнішнє інформаційне маніпулювання, втручання (FIMI);

глобальне стримування: необхідність змін;

партнерство під час війни;

інновації та рішення для зміцнення кіберстійкості;

загрози та виклики, пов’язані зі штучним інтелектом;

державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки.

Також у межах Київського міжнародного форуму кіберстійкості відбудуться міжнародні змагання з кібербезпеки (CTF) для фахівців державного і приватного секторів. Учасники матимуть змогу підвищити свою кваліфікацію та відпрацювати навички під час виконання завдань у ситуаціях, максимально наближених до реальних кіберзагроз.

Деталі про подію, форми для реєстрації учасників і спікерів – на сайті KICRF.

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