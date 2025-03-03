Київський міжнародний форум кіберстійкості - 11 та 12 березня!

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11 та 12 березня в столиці відбудеться масштабна подія у сфері кібербезпеки – Київський міжнародний форум кіберстійкості 2025 (Kyiv International Cyber Resilience Forum, KICRF). Представники влади, державних органів, бізнесу, провідні експерти та аналітики не тільки з України, а й з інших країн світу знову на спільному майданчику об’єднають зусилля для розроблення ефективних рішень у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, а також поділяться досвідом, знаннями та найкращими практиками щодо протидії сучасним кіберзагрозам.
Захід проводиться за ініціативи Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО України. Держспецзв’язку – серед співорганізаторів.
Основні теми форуму:
- кібероперації у сучасних військових конфліктах;
- новітні технології: ризики та можливості;
- гібридні загрози та зовнішнє інформаційне маніпулювання, втручання (FIMI);
- глобальне стримування: необхідність змін;
- партнерство під час війни;
- інновації та рішення для зміцнення кіберстійкості;
- загрози та виклики, пов’язані зі штучним інтелектом;
- державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки.
Також у межах Київського міжнародного форуму кіберстійкості відбудуться міжнародні змагання з кібербезпеки (CTF) для фахівців державного і приватного секторів. Учасники матимуть змогу підвищити свою кваліфікацію та відпрацювати навички під час виконання завдань у ситуаціях, максимально наближених до реальних кіберзагроз.
Деталі про подію, форми для реєстрації учасників і спікерів – на сайті KICRF.
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