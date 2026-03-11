Проєкти з кібербезпеки в межах Талліннського механізму реалізовуватимуть 12 компаній із 7 країн

11 марта 2026 г., 10:25

Естонський центр міжнародного розвитку (ESTDEV) оголосив результати закупівлі для реалізації низки цивільних проєктів з кібербезпеки, перші з яких уже стартують в Україні в межах Талліннського механізму. Контракти підписано з 12 компаніями із семи країн: України (4 компанії), Естонії (3), Франції (1), Латвії (1), Швеції (1), Польщі (1) та Румунії (1). Загалом заявки подали 35 компаній із 14 країн.

Упродовж наступних двох років відібрані компанії реалізовуватимуть проєкти за фінансування міжнародних партнерів, перші внески для яких надійшли від Шведського агентства з питань міжнародного співробітництва та розвитку (Sida) та Норвезького агентства з розвитку співробітництва (Norad). Ключовими бенефіціарами є Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство економіки, Міністерство у справах ветеранів, Національна служба здоров’я та Державна міграційна служба. Поточний внесок Sida у ці проєкти є частиною ширшої підтримки Швеції для зміцнення кіберстійкості українських державних установ та критичної інфраструктури, загальний обсяг якої становить майже 12,2 млн євро. Норвегія виділяє 2,2 млн євро на підтримку діяльності в межах Талліннського механізму.

Значна зацікавленість з боку компаній із багатьох країн підкреслює великий потенціал Талліннського механізму як ініціативи для міжнародної співпраці у сфері кібербезпеки. Учасники тендера мали продемонструвати, як саме вони планують залучати місцевих українських партнерів до реалізації проєктів. У результаті пропозиції-переможці являють собою співпрацю між європейськими та українськими компаніями.

Проєкти, що будуть реалізовані, охоплюють широкий спектр напрямів, зокрема: консультаційні послуги з інформаційної та кібербезпеки; аналіз, розробку та застосування програмного забезпечення для кібербезпеки; встановлення та налаштування компонентів ІТ-інфраструктури та інфраструктури кібербезпеки.

