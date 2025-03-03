Lenovo продемонструвала концептуальні розробки на MWC 2025

3 марта 2025 г., 17:55

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Серед представлених компанією Lenovo на виставці MWC 2025 рішень особливу увагу публіки привернули її концептуальні розробки:



Lenovo продемонструвала інноваційні модульні обчислення з екосистемою Magic Bay, в якій представлені аксесуари, що приєднуються, як-от пристрої Magic Bay Tiko та модульні додаткові дисплеї.



Lenovo відкриває нові горизонти в галузі штучного інтелекту та імерсивних обчислень за допомогою концепції 3D-ноутбука ThinkBook і концепції кільця Lenovo AI Ring. Крім того, концепт 34-дюймового вигнутого монітора Hybrid Dimensional доповнює ці нові концепти, призначені для адаптивних робочих процесів, просторової взаємодії та розширеної ділової співпраці.



Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 створений для розширення і модульності. Lenovo розширює своє лідерство в галузі інновацій, представляючи концептуальні зразки екосистеми Magic Bay - серію аксесуарів, що прикріплюються, з підтримкою штучного інтелекту, покликаних підвищити продуктивність, багатозадачність і спільну роботу професіоналів, які використовують ThinkBook 16p Gen 6. Ці модульні інновації легко інтегруються в екосистему Magic Bay від Lenovo, забезпечуючи настроюване вдосконалення робочих процесів:



Концепція Magic Bay Dual Display - подвійний 13,3-дюймовий приєднуваний додатковий екран, що перетворює ThinkBook 16p на багатоекранну робочу станцію. Підходить для візуалізації даних, редагування контенту та спільних проєктів, даючи змогу користувачам переглядати кілька застосунків одночасно без необхідності використання зовнішнього монітора.



Magic Bay 2nd Display Concept - компактний 8-дюймовий екран, що слугує спеціалізованою приладовою панеллю AI, яка забезпечує швидкий доступ до інструментів підвищення продуктивності, застосунків для обміну повідомленнями та аналітичних даних, що генеруються AI. Підходить для професіоналів, які працюють у дорозі, і дає змогу завжди тримати ключову інформацію під рукою.



Концепт Magic Bay під кодовою назвою Tiko - компактний компаньйон для емоційної взаємодії зі штучним інтелектом, який у режимі реального часу відображає статус у стилі емодзі, забезпечує інтерактивні відповіді на основі жестів і пропонує персоналізовані сповіщення у стилі емодзі. Завдяки виразному інтерфейсу AI він допомагає користувачам залишатися в курсі подій і бути залученими в робочий день.



Концепт Magic Bay під кодовою назвою Tiko Pro - спеціалізований дисплей на базі AI, що пропонує інтерфейс віджетів у реальному часі та інтеграцію Lenovo AI Now. Розроблений для професіоналів, які працюють у режимі багатозадачності та керують кількома робочими процесами, він виступає в ролі постійного помічника, що допомагає впорядкувати інформацію.



Концепт ноутбука ThinkBook 3D Laptop пропонує професіоналам у сфері бізнесу та творчості 3D-обчислення завдяки гібридному дисплею без окулярів. Рішення Directional Backlight 3D дає змогу користувачам плавно перемикатися між режимами 2D і 3D, забезпечуючи реалістичну глибину та точність у цифровому моделюванні, створенні контенту та віртуальній співпраці. Дисплей з роздільною здатністю 3,2K (3200×2000, 100% DCI-P3) забезпечує чіткість і точність передачі кольору, що робить його інструментом для дизайнерів, інженерів і професіоналів у галузі медіа, які працюють зі складними візуальними проєктами.



На доказ концепції Lenovo AI Ring, що розширює можливості нового покоління, реалізовано управління за допомогою жестів, що забезпечує безконтактну навігацію, роботу з 3D-моделями та інтерактивне налаштування користувацького інтерфейсу. Завдяки високоточним датчикам і відстеженню рухів на основі штучного інтелекту, AI Ring дає змогу користувачам обертати об'єкти, масштабувати та взаємодіяти з 3D-середовищем за допомогою простих рухів рук, забезпечуючи інтуїтивний і природний підхід до просторових обчислень.



Разом ці інновації переосмислюють імерсивну взаємодію, з'єднуючи традиційні та нові обчислення для підвищення ефективності робочого процесу, точності проєктування і ділового співробітництва в робочих просторах, керованих штучним інтелектом.



Виводячи 3D-обчислення на новий рівень, концепт вигнутого монітора Hybrid Dimensional 34-inch від Lenovo пропонує змішане 2D і 3D-зображення в режимі реального часу без окулярів, без необхідності налаштування параметрів або перемикання режимів. Ультраширокий монітор може плавно та безперешкодно відображати 2D- і 3D-контент одночасно без втрати роздільної здатності. Відповідний для сучасних професіоналів і багатозадачних користувачів, ультраширокий монітор 21:9 забезпечує 3D-нараду, дає змогу одночасно створювати проєкти в різних вимірах і додає розвагам нового сенсу, чи то перегляд фільмів, чи то ігри.

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