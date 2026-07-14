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Samsung Display представила OLED-бренд OBLYX для ігрових ноутбуків

14 июля 2026 г., 16:35
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На популярній технологічній виставці Bilibili World компанія Samsung Display вперше продемонструвала свою нову OLED-технологію для ігрових ноутбуків, яка отримала назву OBLYX.

Назва лінійки натхненна обсидіаном - природним вулканічним склом, відомим своїм глибоким, бездоганним чорним кольором. Технологія OBLYX покликана символізувати ідеальну якість відображення чорного кольору, яка є візитною карткою OLED-панелей, а також уособлює преміальний дизайн та видатну продуктивність у сучасних відеоіграх.

Samsung Display планує активно завойовувати геймерський сегмент за допомогою лінійки OBLYX. Компанія запропонує ринку панелі з різноманітними технічними характеристиками, включаючи діагоналі екранів 14, 16 та 18 дюймів, а також частоту оновлення на вибір: 120 Гц, 165 Гц та 240 Гц.

Завдяки самовипромінювальним пікселям та попіксельному керуванню яскравістю, дисплеї OBLYX забезпечують еталонну якість HDR-контенту, глибокі темні тони та фактично нескінченний коефіцієнт динамічної контрастності.

Час відгуку матриці становить усього 0,2 мс. У поєднанні з високою частотою оновлення це гарантує чітке та плавне відтворення динамічних сцен без жодного натяку на шлейфи чи розмиття екрана.

Екрани покривають 100% колірного простору DCI-P3, що робить ігрові локації максимально реалістичними та насиченими.

Завдяки цим інноваціям геймери зможуть отримати максимальне занурення в ігровий процес, чітко розрізняючи дрібні деталі в найтемніших кутках локацій та зберігаючи повний контроль у грі.

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