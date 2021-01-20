ИТ-сектор Европы готовится к вынужденному повышению цен на продукцию

20 января 2021 г., 16:36

0

Tweet

Как сообщает Financial Times, европейским покупателям компьютеров и гаджетов предстоит вскоре почувствовать своими кошельками неприятный эффект от взлёта тарифов на транспортировку грузов из Китая.



В первой половине 2020 года, когда судоходные компании отменили сотни рейсов из-за коронавируса, в портах Америки и Европы скопились тысячи пустых контейнеров. Когда же во второй половине года спрос на товары азиатского производства восстановился, проблема «бутылочного горлышка» привела к резкому росту фрахтовых ставок.



По данным грузоотправителей и импортёров, стоимость доставки 40-футового контейнера из Азии в Северную Европу выросла с примерно 2000 долларов в ноябре до более, чем 9000 долларов. С некоторых британских предприятий взимается даже по 12 тыс. долл. Напротив, стоимость доставки из Китая в США стабилизировалась и с октября сохраняется на одном уровне, так как китайское правительство попросило судоходные компании ограничить свои тарифы.



Британская ассоциация производителей бытовой техники сообщает, что в ряде случаев рост стоимости доставки превышает итоговую прибыль от реализации товаров. «Производители не смогут справиться с этим огромным увеличением транспортных затрат, поэтому эти расходы придется переложить на конечных пользователей», – говорится в заявлении.



Результаты недавнего исследования, проведенного IHS Markit, показывают, что в декабре сроки доставки у производственных партнёров индустрии еврозоны достигли худшего уровня со времен пика карантинных ограничений в апреле. Участвовавшие в опросе компании предупреждают об истощении запасов сырья и полуфабрикатов, а также о быстром росте входных (минимальных безубыточных) цен.



Судоходные компании надеются, что замедление производства в Азии в связи с празднованием Лунного Нового Года в феврале, позволит им отчасти справиться с растущим объёмом невыполненных заказов и приведет, по крайней мере, к временному снижению цен.



Но некоторые прогнозы говорят о том, что дефицит контейнеров, вероятно, сохранится еще долго, несмотря на то, что перевозчики спешно размещают новые заказы на них. Чтобы давление на морские цепочки поставок ослабло, ограничения, связанные с коронавирусом должны быть сняты, но когда это произойдет, остается только гадать.



Нил Ширинг (Neil Shearing), главный экономист Capital Economics, в интервью Financial Times предупредил, что ситуация с морскими поставками, по его мнению, станет еще более напряжённой, прежде чем появятся первые признаки нормализации.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U