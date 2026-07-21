Samsung розпочала масове постачання Tandem OLED для ноутбуків із сертифікацією VESA DisplayHDR True Black 1400

21 июля 2026 г., 16:25

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Компанія Samsung Display оголосила про початок повномасштабних постачань нових двошарових (Tandem) OLED-панелей для ноутбуків. Нові екрани отримали найновіший та найвищий сертифікат яскравості від організації VESA - DisplayHDR True Black 1400. Виробник вже активно співпрацює з провідними світовими ПК-брендами для розширення сегмента преміальних ноутбуків із підвищеною яскравістю.



Стандарт VESA DisplayHDR True Black 1400 вимагає від дисплея відтворювати абсолютний чорний колір із рівнем яскравості не вище 0,0005 ніт, досягаючи при цьому пікової яскравості в 1400 ніт на 10% площі екрана (OPR). Це на 40% перевищує вимоги попереднього топового стандарту True Black 1000.



Нові Tandem OLED-панелі Samsung Display здатні досягати пікової яскравості на рівні матриці до 1600 ніт. Це понад ніж на 40% вище за показники одношарових (single-stack) OLED-панелей (1100 ніт), що робить розробку Samsung однією з найяскравіших серед усіх комерційно доступних OLED-матриць для ноутбуків.



Архітектура Tandem OLED передбачає накладання двох органічних світловипромінювальних шарів один на одного. Обидва шари випромінюють світло одночасно, що дозволяє отримувати вищу яскравість при тому ж споживанні струму. Навантаження на кожен окремий шар зменшується, що захищає панель від вигорання. За типових умов використання ноутбука нова Tandem OLED-панель служить у понад два рази довше, ніж класичний одношаровий OLED-екран.



Високих показників вдалося досягти й завдяки застосуванню нових органічних матеріалів, розроблених інженерами Samsung Display, які підвищили стабільність та світловіддачу.



Першим пристроєм, що отримав новий екран та пройшов офіційну сертифікацію True Black 1400 ще 8 липня, став ноутбук Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition (16"). Очікується, що інші партнери Samsung - зокрема ASUS, Dell Technologies та MSI - презентують власні флагманські ноутбуки з такими дисплеями наприкінці 2026 та у 2027 роках.



Samsung Display публічно продемонструє нову панель на виставці K-Display 2026, яка проходитиме у Сеулі в виставковому центрі COEX з 22 по 24 липня. На стенді компанії у зоні "Ultimate Performance Showcase" відвідувачі зможуть оцінити якість зображення на прикладі професійних сценаріїв роботи з відеоконтентом та графікою.



«Наша високопродуктивна OLED-панель для ноутбуків, що відповідає стандарту True Black 1400, є яскравим прикладом передових матеріалознавчих технологій Samsung Display», - заявив Бред Джунг (Brad Jung), віцепрезидент та керівник команди продажів, маркетингу та планування IT-продуктів Samsung Display. - «Ми продовжимо розширювати нашу лінійку OLED-матриць, щоб пропонувати принципово новий досвід у преміальному сегменті ноутбуків».

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