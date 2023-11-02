Kingston Technology вдвадцяте визнана найбільшим незалежним постачальником модулів DRAM 

2 ноября 2023 г., 13:17

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Американська компанія Kingston Technology Company — найбільший світовий розробник та виробник пристроїв запам’ятовування та зберігання даних — посіла 1-е місце серед незалежних постачальників модулів оперативної пам’яті за підсумками 2022-го року.

Згідно новому рейтингу постачальників, підготованому аналітичною компанією TrendForce на основі даних про виручку, обсяг продажів Kingston Technology склав 13,5 млрд дол., що еквівалентно ринковому відсотку 78,12%.

Як зазначають аналітики TrendForce, компанія з Фаунтен-Веллі зберігає лідерство в рейтингу вже двадцятий рік поспіль. Минулорічний результат Kingston Technology виглядає особливо вражаюче — відсоток другого номера рейтингу склав лише 3,78%.

Згідно висновкам аналітиків, в 2022-му році світові продажі модулів оперативної пам’яті скоротились на 4,6%, порівняно з попереднім періодом. При цьому, п’ять найбільших виробників отримали 90% виручки. Не зважаючи на обумовлене високою інфляцією падіння споживчого попиту на електронну продукцію, висока популярність бренду Kingston та розгалужений ланцюжок постачань дозволили Kingston Technology не лише пом’якшити вплив негативного тренда, а й зміцнити позиції відносно конкурентів.

«Звіт TrendForce відображає постійний розвиток компанії, її здатність адаптуватись до ринку, що змінюється, та важливість для галузі. При цьому, Kingston прагне підтримувати високий темп інновацій та пропонувати споживачам новинки, що повною мірою задовольняють їхні потреби», підкреслив Крісті Ернт, менеджер з напрямку DRAM у Kingston Technology.

Зокрема, в 2022-му році отримали оновлення відзначені нагородами лінійки модулів пам’яті Kingston FURY Beast DDR5 та Renegade DDR5. На додаток до пристроїв в класичному чорному кольорі, Kingston представила нові моделі з білими теплорозподільниками. Такий підхід надав користувачам можливість обирати колір та стиль, що найбільше відповідають їхнім індивідуальним вподобанням та якнайкраще поєднуються з сучасним дизайном ігрових та професійних ПК: як традиційно чорних, так і повністю білих систем, що набирають популярність.

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