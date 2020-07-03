Киберполиция выявила подростка, сбывавшего персональные данные граждан разных стран

3 июля 2020 г., 11:35

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Сотрудники киберполицих в Черновицкой области совместно со следователями Шевченковского отделения полиции и Черновицкой местной прокуратурой разоблачили преступные действия 17-летнего черновчанина.

Правоохранители выяснили, что подросток осуществлял несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы международных компаний, занимающихся электронной коммерцией. Используя вредоносное ПО, парень завладел конфиденциальной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через один из мессенджеров.

Сотрудники полиции провели дома у нарушителя обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной компьютерно-технической экспертизы подтвердили факты несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы. Также было обнаружено более 300 тыс. текстовых файлов, содержащих персональные данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира.

Следователи Шевченковского отделения полиции сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины. За такие противоправные действия подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи направили обвинительный акт в Шевченковский районный суд города Черновцы.

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