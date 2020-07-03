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Samsung контролирует половину рынка памяти для смартфонов

3 июля 2020 г., 12:05
Samsung контролирует половину рынка памяти для смартфонов

Объем рынка памяти для смартфонов в начальной четверти 2020 г. достиг 9,4 млрд долл., сообщает Strategy Analytics. Ведущими поставщиками остаются Samsung Memory, SK Hynix и Micron, причем первая оставила за собой не менее половины общей выручки рынка.

Сегмент NAND для смартфонов в денежном выражении увеличился на 4% «YoY», что связывается с ценовой стабилизацией и спросом на чипы более высокой плотности. Направление DRAM, напротив, сузилось на 4% вследствие сезонности спроса и смещения спроса в другие продуктовые категории.

На сегодняшний день рынок памяти для смартфонов сталкивается с падением спроса вследствие вызванных COVID-19 сбоями в производстве конечных устройств. Кроме того, спрос на смартфоны ощутимо снизился. Тем не менее, крайне повышенным остается спрос на чипы памяти высокой плотности UFS 3.0 и LPDDR5.


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