Informatica улучшила интеграцию с облачными решениями SAP

3 июля 2020 г., 10:55

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Платформа для управления данными Informatica интегрирована с облачными решениями SAP для работы с данными и аналитики.



Как отмечается, интеграция поможет оптимизировать внедрение решений SAP, включая Data Warehouse Cloud. Кроме того, разработана единая эталонная архитектура продуктов Informatica и SAP, которая ускорит внедрение комбинированных совместных решений. Появится возможность использовать платформу интеграции данных Informatica в рамках работы с приложениями SAP.



Благодаря новой интеграционной разработке эффективная аналитика дожна охватить как ландшафт решений SAP, так и данные из внешних источников. Данные из внешних источников при этом будут перемещаться в SAP Data Warehouse Cloud с помощью Informatica Intelligent Cloud Services.



«Это партнёрство значительно улучшит возможности Informatica в области интеграции с решениями SAP. Оно станет частью целого ряда непрерывных инноваций, которые мы проводим в своей партнёрской экосистеме, чтобы помочь клиентам оптимизировать работу с данными, – заявил Амит Валиа, генеральный директор Informatica. – Благодаря лидирующим на рынке решениям Informatica и SAP дадут новый толчок дата-центричной цифровой трансформации у своих клиентов».



Отмечается также, что расширенная интеграция Informatica и SAP значительно укрепила партнёрство между двумя компаниями.



«SAP Data Warehouse Cloud собирает разнородные данные в едином хранилище, помогая обеспечить безопасность, надёжность и семантическое разнообразие информации. В рамках своего партнёрства с Informatica мы работаем над углублением интеграции решений в целом. Это касается оптимизации на уровне данных, метаданных, а также – в части интеграции архитектур продуктов для помощи нашим совместным клиентам», заявил президент SAP по направлению HANA и средств аналитики Геррит Казмайер.

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