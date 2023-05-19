Шахраї за допомогою фішингу ошукали понад 10 тис. громадян щонайменше на 15 млн грн

19 мая 2023 г., 15:25

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Департамент «Кіберполіції» доповідає про проведення у двадцяти регіонах держави спецоперації, у якій взяли участь понад 500 співробітників «Національної поліції України». В результаті викрили 56 зловмисників, які розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до чужих рахунків, з яких привласнили близько 15 млн грн.

В ході розслідування поліцейські встановили 11 спільнот. Зловмисники об’єднувалися на закритих тематичних каналах і форумах. Адміністратори цих спільнот розміщували оголошення з приводу начебто «підробітку». Охочі мали створювати та розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян. Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого – побутової техніки.

Також фігуранти здійснювали пошук потенційних потерпілих на торгових онлайн-майданчиках. Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар. Після цього інформація про банківські картки, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомі фігурантам. Надалі вони «виводили» гроші громадян на підконтрольні рахунки. За попередніми даними, від протиправної діяльності постраждали понад 10 тис. громадян.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч.3, 4 ст.190 (шахрайство) «Кримінального кодексу України». Готуються матеріали для оголошення підозри зловмисникам.

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