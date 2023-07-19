Кіберполіція викрила понад 100 осіб, залучених у роботі ботоферм в трьох містах країни

19 июля 2023 г., 13:25

Фігуранти використовували фейкові акаунти у соцмережах для проведення інформаційно-психологічних операцій агресора, виправдання дій окупантів, розповсюдження протиправного контенту, поширення персональних даних, шахрайства тощо.

Профілактичні заходи під умовною назвою «Ботоферма» тривали упродовж місяця. Кіберполіцейські спільно зі слідчими підрозділами «Нацполіції» провели 21 санкціонований обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 250 GSM-шлюзів та близько 150 тис. SIM-карт різних мобільних операторів.

Зокрема правоохоронці викрили жителів Вінниці, Запоріжжя та Львова. Загалом для функціонування ботоферм було залучено понад 100 осіб.

Правоохоронці встановили, що зловмисники використовували спеціальне обладнання та програмне забезпечення для реєстрації тисяч облікових записів ботів у різних соцмережах із подальшим запуском реклами, що порушувала норми та законодавство України. Відкрито кримінальні провадження. Слідчі дії тривають.

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