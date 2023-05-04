Викрито жителя Чернівців, що розробляв та збував комп’ютерні віруси

4 мая 2023 г., 15:35

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«Кіберполіція» викрила 27-річного жителя Чернівців, що розробляв та продавав шкідливе програмне забезпечення. Фігурант створив програму для віддаленого керування даними на серверах потерпілих. Свою розробку він продавав на форумах і надалі з її використанням хакери здійснювали атаки на різні компанії та установи.

Чоловік розробив програму за типом Obfuscated Web Backdoor для шифрування програмного коду та модифіковане шкідливе забезпечення для віддаленого контролю над вебресурсами. Таким чином розробка фігуранта дозволяла приховати шкідливе ПЗ на ураженому ресурсі та залишати контроль над ним непомітним для власника.

Паралельно фігурант застосовував іншу програму, яка штучно підвищувала рейтинг та пошукову видачу вебсторінки в обхід правил використання та просування вебресурсів пошукових систем.

В оселі фігуранта працівники поліції провели обшук, вилучили комп’ютерну техніку, яку передали на експертизу. Чоловіку оголосили підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361-1 («Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут») «Кримінального кодексу України». Підозрюваному може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

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