Капіталізація AMD перевищує 300 млрд дол. - компанія вже дорожче Intel на 140 млрд дол.

1 марта 2024 г., 17:17

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Bloomberg звернули увагу, що капіталізація Advanced Micro Devices вперше перевищила 300 мільярдів доларів.

Акції компанії підскочили в четвер на 9,1%, а у пʼятницю додали ще декілька процентів у ціні.

Як зазначають наглядачі, ціні папери AMD зросли більш ніж удвічі з жовтневого мінімуму. На вечір пʼятниці вони котуються на рівні 197-201 дол. А ринкова вартість компанії - 324 млрд дол. Для порівняння показник Intel зараз 184,19 млрд дол.

Агенція Bloomberg нагадує, що компанія вважається одним з головних бенефіціарів штучного інтелекту, і минулого місяця оптимізм щодо нових процесорів АІ допоміг акціям AMD відновитися після слабкого прогнозу.

Раніше в четвер аналітики Citigroup зазначали, що тренд залишається «wildly bullish» щодо напівпровідників, особливо тому, що «ринок АІ продовжує зростати». Банкири виділили AMD як одну з акцій, яким вона віддає перевагу, поряд з Nvidia та Broadcom.

Акції AMD торгуються з майже 50-кратним перевищенням очікуваного прибутку, що робить їх набагато дорожчими за лідера індустрії - у Nvidia мультиплікатор є відносно м’якшим, на рівні 32.

Хоча аналітики загалом налаштовані позитивно - понад три чверті фірм, що відслідковуються Bloomberg, рекомендують купувати AMD - акції по суті зрівнялися з середнім ціновим орієнтиром, що свідчить про те, що додатковий потенціал зростання звідси може бути обмеженим.

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