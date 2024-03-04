Palantir допоможе в гуманітарному розмінуванні території України

4 марта 2024 г., 8:05

0

Tweet

Міністерство економіки України повідомило про підписання угоди з компанією Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних, підписали угоду про партнерство.



«Гуманітарне розмінування - нульовий етап відновлення України. Наразі потенційно забрудненими є 156 000 квадратних кілометрів землі, в зоні ризику перебуває понад 6 мільйонів українців. Саме тому прискорення гуманітарного розмінування, зокрема завдяки співпраці з такими технологічними компаніями як Palantir - це можливість зберегти життя людей та швидше розпочати відбудову України», - зазначила Юлія Свириденко, міністр економіки України.



Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Palantir у Великій Британії та Європі Луїс Мослі підкреслив, що підписана угода допоможе врятувати життя українців та зміцнити економіку України. «Незалежно, допомагаємо ми відважним українським захисникам протистояти агресії путіна, підтримуємо переселення їхніх близьких, чи допомагаємо критично важливій програмі країни з розмінування, Palantir стоїть пліч-о-пліч з Україною та її людьми», — зазначив Луїс Мослі.



Угода містить конкретні положення щодо співпраці за такими напрямками:

оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року; розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir (AIP) для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами, починаючи від органів місцевого самоврядування, регіональної влади, міністерств та відомств і завершуючи операторами протимінної діяльності.



Передбачається, що бази міститимуть як сталу інформацію, наприклад, оцінку економічної ефективності сільгоспземель, близькість забруднених територій до комунікацій тощо, так і оперативну, яка буде регулярно оновлюватися. Йдеться, зокрема, про дані обстеження територій ДСНС, ДССТ, неурядовими операторами, кількість та стан техніки, наявність піротехнічних підрозділів на конкретних напрямках і т.ін. Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, враховуючи всі дані, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких, як дрони, чи з застосуванням традиційних методів. Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.



Пілотний проект платформи був представлений на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року. Наразі, підписана угода – новий етап у співпраці Мінекономіки та Palantir.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365