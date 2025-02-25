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Йде розгортання «KAI Huawei Excellence Center»

25 февраля 2025 г., 14:35
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Йде розгортання «KAI Huawei Excellence Center»

За повідомленням «Хуавей Україна» у інноваційний хаб «KAI Huawei Excellence Center», створений торік у Державному університеті «Київський авіаційний інститут» вже доставлено комутатори, маршрутизатори, брандмауер, точки доступу Wi-Fi, а також інтерактивна панель Huawei IdeaHub. 

Під час презентації розвитку «KAI Huawei Excellence Center» були представлені проєкти лабораторій. Тут студенти зможуть ефективно поглиблювати знання з інформаційно-комунікаційних технологій, працюючи на провідному мережевому устаткуванні. «Відкриття «KAI Huawei Excellence Center» є початком нового етапу співпраці з Huawei. Це проєкт, який відкриває нашим студентам доступ до найсучасніших технологій та обладнання. Ми вдячні студентам за їхню активну участь у цьому проєкті, адже саме разом з колективом університету, командою Huawei та нашими студентами ми створюємо можливості для розвитку і впровадження інновацій», — підсумувала Ксенія Семенова, в.о. президентки Державного університету «Київський авіаційний інститут».

Головною метою «KAI Huawei Excellence Center» є створення інноваційного середовища, що сприятиме розвитку ІКТ-технологій, зокрема отримання знань для побудови кампусних мереж, мереж центрів обробки даних тощо. Центр буде надавати розширену технологічну базу для навчання студентів, а також інтегрує ІКТ Академію Huawei, що, вже працює на базі КАІ. В перспективі у «KAI Huawei Excellence Center» проводитимуться тренінги для корпорації та компанії інтеграторів, курси зі створення стартапів і підготовка фахівців до участі у масштабних наукових проєктах та конкурсах.

Планується, що «KAI Huawei Excellence Center» стане місцем проведення локальних і міжнародних змагань і конкурсів, хакатонів та конференцій. Разом зі студентами свої знання поглиблюватимуть і викладачі ВНЗ, щоб мати змогу підвищити кваліфікацію і передавати досвід, отриманий під час роботи з інноваційними рішеннями. Також у планах створення на базі «KAI Huawei Excellence Center» лабораторії 5G у межах проєкту Erasmus+ SECURE, що сприятиме поліпшенню кібербезпеки й інтеграції цифрового суспільства.

«Ми реалізували направду крутий проєкт. Завдячуючи соціально відповідальному бізнесу Huawei, а також волонтерським ініціативам студентів ми разом розробили дизайн лекційної аудиторії для «KAI Huawei Excellence Center». І кожен з таких кроків змінює на краще всю систему освіти», — прокоментував Антон Дзюба, голова правління Фонду освітніх ініціатив, що виступає партнером «Хуавей Україна» в проєкті «KAI Huawei Excellence Center».

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