На базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрито кіберполігон

1 мая 2026 г., 15:25

Кіберполігон на базі КНУ сприятиме зміцненню кадрового потенціалу у сфері кібербезпеки

За сприяння та підтримки Кваліфікаційного центру інформаційних технологій та кібербезпеки ДержНДІ технологій кібербезпеки Держспецзв'язку на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрито кіберполігон.

Новий навчально-практичний простір, розгорнутий на базі рішення Cyber Ranges, стане платформою для підготовки майбутніх фахівців, проведення тренувань з реагування на кіберінциденти та відпрацювання практичних сценаріїв захисту інформаційних систем.

Створення таких майданчиків є вагомим внеском у розвиток національної системи кібербезпеки та зміцнення кадрового потенціалу держави.

Нагадаємо, що Кваліфікаційний центр інформаційних технологій та кібербезпеки, який діє при ДержНДІ технологій кібербезпеки Держспецзв’язку, координує створення мережі Тренінгових центрів з кібербезпеки. Наразі завершено підготовчий етап щодо діяльності таких центрів на базі п’яти закладів вищої освіти.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

