Jabra и Lenovo представили интегрированное решение для видеоконференций

26 октября 2021 г., 13:10

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Jabra совместно с Lenovo представила решение с интуитивно понятным управлением для проведения видеоконференций в современных переговорных. Решение комплектуется различными камерами Jabra: видеопанелью Jabra PanaCast 50 или PanaCast. Обе видеокамеры обеспечивают угол обзора 180°, разрешение 4K, plug-and-play подключение к модульному устройству Lenovo ThinkSmart Core Kit или моноблоку Lenovo ThinkSmart HUB.

Блок ThinkSmart Core создан для совместной работы в переговорных комнатах любых размеров. Благодаря уже установленному приложению Microsoft Teams сотрудники могут связываться друг с другом и обмениваться информацией, где бы они ни находились, осуществляя подключение одним касанием. ThinkSmart Core комплектуется устройством ThinkSmart Controller, которое представляет собой 10-точечный сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 10,1 дюйма. Это устройство позволяет организовать совещание и управлять им, обмениваться с коллегами контентом и эффективно взаимодействовать с сотрудниками, работающими дистанционно. Моноблок Lenovo ThinkSmart HUB поможет сделать совещания более продуктивными и может использоваться в переговорных любого типа с программами Zoom и Microsoft Teams.

Jabra PanaCast 50 – это интеллектуальная видеопанель, созданная для работы в условиях новой реальности. Видеокамера с углом обзора 180° позволяет соблюдать социальное дистанцирование в переговорных комнатах. Интеллектуальная настройка видеопотока обеспечивает возможность проводить видеоконференции более эффективно, поскольку камера может зафиксировать фокус на основных спикерах при необходимости и не искажать изображения участников.

Lenovo ThinkSmart Core с процессором Intel Core vPro 11-го поколения обеспечивает подключение в любой переговорной комнате. Несколько портов, расположенных на устройстве, предназначены для подключения различных аудио- и видеоустройств.

Моноблок ThinkSmart HUB – многофункциональное устройство, которое поможет сэкономить время на переговорах благодаря простоте в использовании. Передача звука и видео настроены заранее. Дисплей легко поворачивается на 360°, чтобы всем сотрудникам было максимально удобно. Решение поддерживает Microsoft Teams и Zoom Rooms.

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