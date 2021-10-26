У вересні спостерігалась висока активність програм-підробок, які поширюються з каталогу Google Play

26 октября 2021 г., 12:25

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Антивірусні продукти Dr.Web для Android у вересні на захищуваних пристроях найчастіше виявляли рекламні троянські, а також шкідливі програми, що завантажували інше програмне забезпечення та виконували довільний код. Окрім того, серед найактивніших загроз знову виявилися різні небажані рекламні модулі, які озробники вбудовують у програми з метою монетизації.

Протягом попереднього місяця вірусні аналітики компанії «Доктор Веб» виявили в каталозі Google Play десятки нових програм-підробок сімейства Android.FakeApp, використовуваних зловмисниками в різних шахрайських схемах.

За даними антивірусних продуктів Dr.Web для Android

Android.HiddenAds.1994 – Троян, призначений для показу нав'язливої реклами. Трояни цього сімейства часто поширюються під виглядом нешкідливих програм і в деяких випадках встановлюються в системний каталог іншими шкідливими програмами.

Android.Triada.4567, Android.Triada.510.origin – Багатофункціональні трояни, що виконують різні шкідливі дії. Відносяться до сімейства троянських програм, що проникають у процеси всіх працюючих програм. Різні представники цього сімейства можуть зустрічатися в прошивках Android-пристроїв, куди зловмисники впроваджують їх на етапі виробництва. Окрім того, деякі їх модифікації можуть експлуатувати уразливості, щоб отримати доступ до захищених системних файлів і каталогів.

Android.RemoteCode.284.origin – Шкідлива програма, що завантажує та виконує довільний код. Залежно від модифікації трояни цього сімейства також можуть завантажувати різні веб-сайти, переходити за посиланнями, натискати на рекламні банери, підписувати користувачів на платні послуги та виконувати інші дії.

Android.DownLoader.1007.origin – Троян, що завантажує інші шкідливі програми та непотрібне ПЗ. Подібні трояни можуть ховатися у зовнішньо нешкідливих програмах, що поширюються з каталогу Google Play або завантажуються зі шкідливих сайтів.

Program.FakeAntiVirus.1 – Детектування рекламних програм, що імітують роботу антивірусного ПЗ. Такі програми можуть повідомляти про неіснуючі загрози та вводити користувачів у оману, вимагаючи оплатити купівлю повної версії.

Program.WapSniff.1.origin – Програма для перехоплення повідомлень в месенджері WhatsApp.

Program.FreeAndroidSpy.1.origin, Program.Reptilicus.7.origin – Програми, що стежать за власниками Android-пристроїв і можуть використовуватися для кібершпигунства. Вони здатні контролювати місцезнаходження пристроїв, збирати дані про SMS-листування, бесіди в соціальних мережах, копіювати документи, фотографії та відео, прослуховувати телефонні дзвінки та оточення тощо.

Program.SecretVideoRecorder.1.origin – Програма, призначена для фонової фото- та відеозйомки за допомогою вбудованої камери Android-пристроїв. Вона може працювати непомітно, відключаючи повідомлення про запис, а також змінювати значок і опис програми на фальшиві. Така функціональність робить дану програму потенційно небезпечною.

Tool.SilentInstaller.14.origin, Tool.SilentInstaller.6.origin, Tool.SilentInstaller.13.origin – Потенційно небезпечні програмні платформи, які дозволяють програмам запускати apk-файли без їх встановлення. Вони створюють віртуальне середовище виконання, яке не впливає на основну операційну систему.

Tool.Packer.1.origin – Спеціалізована утиліта-пакувальник, призначена для захисту Android-програм від модифікації та зворотного інжинірингу. Вона не є шкідливою, але може використовуватися для захисту як нешкідливих, так і троянських програм.

Tool.Obfuscapk.1 – Детектування програм, захищених утилітою-обфускатором Obfuscapk. Ця утиліта використовується для автоматичної модифікації та заплутування вихідного коду Android-програм, щоб ускладнити їх зворотний інжиніринг. Зловмисники застосовують її для захисту шкідливих та інших небезпечних програм від виявлення антивірусами.

Програмні модулі, що вбудовуються в Android-програми, призначені для показу нав'язливої реклами на мобільних пристроях. Залежно від сімейства та модифікації вони можуть демонструвати рекламу в повноекранному режимі, блокуючи вікна інших програм, виводити різні повідомлення, створювати ярлики та завантажувати веб-сайти. Adware.SspSdk.1.origin, Adware.AdPush.36.origin, Adware.Adpush.16510, Adware.Adpush.6547, Adware.Myteam.2.origin.

Загрози в Google Play

У вересні фахівці компанії «Доктор Веб» виявили в Google Play декілька десятків нових програм-підробок, які допомагали зловмисникам реалізовувати різні шахрайські схеми. В їх числі був троян Android.FakeApp.344, декілька модифікацій якого поширювалися під виглядом найрізноманітніших програм – графічних оболонок (лончерів), збірок зображень, самовчителя гри на піаніно, програм для контролю пульсу та ін.

Його основна функція – завантаження веб-сайтів за командою авторів вірусів. При цьому троян може використовуватися в різних шкідливих сценаріях: виконувати фішинг-атаки, підписувати жертв на платні послуги мобільного зв'язку, просувати сайти, які цікавлять зловмисників, або ж завантажувати сайти з рекламою.

Android.FakeApp.344 керується з одного з облікових записів GitHub, репозиторії яких містять конфігураційні файли. При запуску троян отримує необхідні налаштування. Якщо в них є відповідне завдання, він завантажує цільовий сайт. Якщо ж завдання немає або трояну не вдалося отримати конфігурацію, він працює у звичайному режимі, а користувачі можуть навіть не підозрювати, що з програмою щось не так.

Інші виявлені шкідливі програми-підробки отримали імена Android.FakeApp.347, Android.FakeApp.364 і Android.FakeApp.385. Вони також поширювалися як нешкідливі та корисні програми – програми для безкоштовних дзвінків, фоторедактор, програми на релігійну тематику та ПЗ для захисту встановлених програм від несанкціонованого використання.

Проте заявлених функцій вони не виконували – трояни лише завантажували різні сайти, у тому числі такі, на яких у користувачів запитували номер мобільного телефону. Після його введення власники Android-пристроїв переспрямовувалися на сторінку пошукової системи, й на цьому робота підробок завершувалася.

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