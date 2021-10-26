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Microsoft выпустила первое превью подсистемы Windows для Android

26 октября 2021 г., 13:55
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Microsoft выпустила первое превью подсистемы Windows для Android

Продолжая подготовку к тому, чтобы сделать мобильные приложения доступными в Windows, на прошлой неделе компания Microsoft выложила документацию для Android-разработчиков, заинтересованных в переносе своих приложений через будущую подсистему Windows для Android.

Кроме того, Microsoft вместе с Amazon и Intel анонсировала первую тестовую сборку Windows Subsystem for Android. Сначала она была доступна только для тестеров канала Beta Channel из США и только для избранных устройств с процессорами Intel, AMD и Qualcomm, но чуть позже была предложена также подписчикам Dev Channel.

В прилагающемся коротком руководстве объясняется как настроить среду разработки, установить Amazon Appstore и  как решать вопросы совместимости ввода для устройств Windows, включая клавиатуры, мыши и управление окнами.

На данный момент с подсистемой Windows для Android в Windows 11 можно запускать лишь полсотни наименований из Amazon Appstore, выбранных Microsoft и Amazon.

Тщательно проверенные приложения и игры из этого перечня  могут работать параллельно с помощью функции Snap Layouts, закрепленной в меню «Пуск», на панели задач и/или в горячие комбинации клавиш Alt+Tab и представление задач.  Уведомления из приложений Android будут отображаться в Центре действий, и, через буфер обмена, передаваться приложениям Windows и обратно.

Несмотря на то, что Microsoft давно рекламировала доступность Android-приложений как ключевую новую функцию Windows 11, подсистема для Android не успела к дебюту  Windows 11, состоявшемуся 5 октября. Заставка для приложения Windows Subsystem for Android находилась в Microsoft Store с начала сентября.

Это приложение работает на виртуальной машине Hyper-V, как и подсистема Windows для Linux. Оно обеспечивает совместимость с проектом Android Open Source Project (AOSP), который охватывает пользовательские варианты Android, не требующие поддержки сервисов Google Play.

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