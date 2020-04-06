Итоги недели: взлет и "падение" Zoom; в цепочке Apple все по плану; Xerox умерила пыл; 5 ГГц от Intel; JD.com рвется в облака; 10 Тб в секунду для DSL

6 апреля 2020 г., 3:43

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Тема коронавируса и все вокруг него остается одной из основных. На уходящей неделе главным ньюсмейкером, пожалуй, была компания Zoom, чей сервис видеоконференцсвязи начал столь стремительно набирать популярность.

Но с этим сервисом оказалось не все так просто. Во вторник несколько заметных компаний ввели запрет на использование Zoom, среди таких в частности была SpaceX Илона Маска. Отсыл был к тому, что услуга имеет серьезные бреши безопасности. Затем пришло сообщение, что Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка, потребовала от Zoom Video Communications предоставить подробную информацию о безопасности и конфиденциальности платформы. В письме генпрокурора высказывалась озабоченность тем, что «существующие практики безопасности Zoom могут оказаться недостаточными для адаптации к недавнему и внезапному скачку как объема, так и чувствительности данных, передаваемых через его сеть». Также был озвучен призыв разъяснить «категории данных, которые собирает Zoom, а также с какой целью и кому она предоставляет данные о потребителях». Так же выяснилось, что одна из настроек Zoom позволяла некоторым пользователям просматривать имена, адреса электронной почты и фотографии сотен незнакомых пользователей. Даже появился новый термин - zoom-бомбинг, описывающее подключение к встрече неавторизованных участников для шантажа и провокаций. Серия уязвимостей была найдена «белым хакером» Патриком Уордлом, а консультант по кибербезопасности Грэм Клули даже заявил о кризисе доверия, переживаемом сейчас Zoom.

В результате в конце недели CEO и основатель Zoom Эрик Юань через несколько дней официально принес извинения за допущенные его компанией упущения в безопасности. По ходу его заявления, кстати, выяснилось, что на конец декабря прошлого года максимальное количество ежедневных участников видеовстреч составляло около 10 млн, а в марте этого года был преодолен рубеж в 200 млн. Такой наплыв пользователей, которые работают с продуктом “множеством неожиданных способов” якобы и является одной из главных причин возникших проблем. Юань заявил, что его компания на 90 дней приостанавливает разработку новых функций и возможностей Zoom и бросит всё силы на улучшение аспектов безопасности и приватности.

Кроме того активизировались киберпреступники и просто вокруг Zoom. По заявлению Check Point Research, с момента начала пандемии COVID-19 в январе было зарегистрировано 1700 новых доменов, содержащих слово Zoom, из них четверть - только за последние 7 дней. Также обнаружены вредоносные файлы с такими именами, как «zoom-us-zoom _ ##########. Exe». Запуск этих файлов приводит к установке печально известного приложения PUA InstallCore на компьютер жертвы. Это может привести к установке дополнительного вредоносного программного обеспечения.

Но были и хорошие новости на уходящей неделе. Так Pegatron, один из крупнейших в мире контрактных производителей электроники, надеется увеличить продажи своих продуктов по итогам второго квартала нынешнего года. В первом квартале продажи компании снизились из-за эпидемии коронавируса, большинство заказов были перенесены на второй квартал 2020 г. Поскольку клиенты также размещают дополнительные заказы на свои новые продукты на второй квартал, Pegatron ожидает, что рост будет заметным.

Hon Hai Precision Industry (Foxconn) объявила о чистой прибыли 1,58 млрд долл. за квартал с октября по декабрь 2019 г. Хотя в годовой перспективе это означает снижение прибыли на 24%, но компания, получающая половину своего дохода от изготовления техники Apple в Китае, уверяет, что решила проблему нехватки рабочей силы и вернулась к нормальной сезонной загрузке мощностей. По сведениям из осведомлённых источников Bloomberg, график подготовки к осеннему дебюту новых iPhone с поддержкой 5G остаётся неизменным. Это косвенно подтверждает информацию о постепенной нормализации производственных связей Apple с Китаем, но помимо Hon Hai в процессе участвуют поставщики компонентов со всего мира, и любое нарушение отлаженной работы этой сложной сети чревато отсрочками выхода будущих устройств.

О том, что все идет по плану с переходом на 5 нм сообщила и TSMC - уже в ближайший месяц начнется коммерческий выпуск чипов. Согласно имеющейся информации производственные линии TSMC с нормами 5 нм остаются «полностью забронированными». В частности на них планируется выпускать чипы A14 все той же Apple.

Аналитик Минчи Куо уточнил свои прогнозы в отношении выпуска Apple первых компьютеров на базе собственного процессора с архитектурой ARM. Он заявил, что ноутбуки компании на этой платформе будут представлены, вероятнее всего, в четвертом квартале нынешнего года. Куо отмечает, что перевод компьютеров на ARM даст возможность снизить траты на процессоры до 60%. И это позволит держать цены на такие решения в рамках 1000 долл., что является определенным психологическим барьером при покупке. Общая ситуация на рынке заставляет Apple ускорить разработку этих решений. Сейчас компания в год продает 20 млн Macintosh в год, с переходом на ARM эта цифра может вырасти до 30 млн.

Продолжая тему Apple - компания на днях приобрела популярное погодное приложение Dark Sky. Сумма сделки не сообщается. Представители разработчика заявили, что в настоящее время не будет никаких изменений в приложении для iOS, которое будет стоить $3,99. Однако для пользователей устройств на Android сервис проработает лишь до 1 июля, а затем будет отключен.

А вот с покупкой разработчика Plessey Semiconductor, выпускающего microLED для использования в AR-дисплеях, Apple не успела, тут ее обошла Facebook, которая заключила с британской фирмой соглашение о лицензировании своих технологий и о резервировании мощностей фабрики для выполнения заказов.

Похоже, что с покупкой не успела и Xerox. Компания официально сообщила о том, что отказывается от дальнейших попыток нацеленных на приобретение HP. В опубликованном обращении заявлено, что в сложившейся ситуации на мировом рынке, вызванной пандемией коронавируса, в Xerox сочли нецелесообразным продолжать процесс по слиянию.

Компания Palo Alto Networks на уходящей неделе объявила о покупке CloudGenix, разработчика решений для управления сетями и создания SD-WAN. Сделку, которая оценивается в 420 млн долл., планируется закрыть к концу 2020 г. Интересно, что CloudGenix была основана в 2013 — Кумаром Рамачандром (Kumar Ramachandran), Мани Рамасами (Mani Ramasamy) и Венкатараманом Анандом (Venkataraman Anand), каждый из которых до этого проработал не менее 13 лет в Cisco. Основным решением CloudGenix является платформа AppFabric, которая за счет оптимизации трафика позволяет ускорить взаимодействие внутри компании и до 70% сократить соответствующие расходы.

Калифорнийский стартап Perceive впервые за два года работы в «инкубаторе» корпорации Xperi приоткрыл завесу секретности, ИИ-процессор для граничных устройств. По данным разработчика, Ergo превосходит продукцию конкурентов в этой категории в 20-100 раз по энергоэффективности. Xperi, которой принадлежит наибольшая доля стартапа, занимается продажей лицензий на полупроводниковые чипы таким клиентам, как Samsung. Perceive утверждает, что устойчивая производительность Ergo превышает 4 триллиона операций в секунду, этого достаточно для одновременной работы нескольких нейросетей. Кроме того, в ряде сценариев чип расходует не более 20 милливатт мощности.

Раз уж вновь заговорили про чипы, стоит упомянуть и анонс мобильных Intel Core 10-го поколения H-серии, которые преодолели барьер в 5 ГГц. Процессоры работают на частоте до 5,3 ГГц в режиме Turbo, имеют 8 ядер 16 потоков и 16 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache. В сравнении с системами трехлетней давности системы на базе процессора i9-10980HK обеспечивают увеличение общей производительности на 44% и двукратный прирост скорости рендеринга и экспорта видео в формате 4K. Сообщается, что в этом году будет представлено более 30 тонких и легких устройств толщиной до 20 мм, 100 ноутбуков в потребительском и коммерческом сегментах, а также в дивизионе рабочих станций.

А вот AMD на уходящей неделе сообщила о другом достижении - ее чипы EPYC второго поколения начали использоваться в серверах IBM Cloud Bare Metal. Наблюдатели отмечают, что этот анонс весьма важен в противостоянии AMD и Intel. Чипы AMD EPYC уже используются в облачных дата-центрах Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure. Согласно отчету Synergy Research Group в настоящее время IBM Cloud занимает четвертое место на мировом рынке облачных вычислений с долей рынка 6%. AWS сохраняет первое место с долей рынка 33%, за ней следуют Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

В группу лидеров поставщиков облачных сервисов стремиться попасть и JD.com, входящая в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции. При этом пока в сегменте облачных вычислений на рынке Китая JD даже и близко не имеет сопоставимой доли с местными игроками. В Поднебесной на долю Alibaba Cloud приходится 46,4% всех трат в этом сегменте, затем следует Tencent Cloud с 18% и Baidu AI Cloud с 8,8% (по итогам исследования Canalys за четвертый квартал). За весь прошлый год расходы на облачную инфраструктуру в Китае увеличились на 63,7% до 10,7 млрд долл. Интересно, что JD.com поддерживается технологическим гигантом Tencent, онлайн-ритейлер получил также инвестиции от Google в размере 550 млн долл. в 2018 году. JD кроме того находится в стратегическом альянсе с Walmart.

Ну, и в завершение, новость про DSL, который, судя по всему, рано еще списывать со счетов. Использовав методы цифровой обработки, позволяющие параллельно передавать несколько высокочастотных сигналов по существующим телефонным линиям , команда Американского физического института впервые осуществила пересылку данных с пропускной способностью терабитного уровня. Продемонстрирована возможность на сверхвысоких частотах (200 ГГц) передавать до 10 терабит данных в секунду. Пусть пока все это лишь на небольших расстояниях, но все же достигнуто.

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