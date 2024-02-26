Штучний інтелект заразливий

26 февраля 2024 г., 17:09

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Минулого тижня ринкова капіталізація Nvidia зросла за день на рекордні 277 мільярдів доларів. Після виходу фінансової звітності акції виробника ШІ-чіпів Nvidia злетіли в четвер на 16,4%, а зростання капіталізації компанії стало найбільшим денним стрибком в історії Уолл-стріт. Наразі ринок оцінює компанію у 1,97 трильйона доларів. За цим показником Nvidia посідає четверте місце у світі, вище тільки Microsoft, Apple та Saudi Aramco. Її капіталізація більше ВВП таких розвинутих країн як Південна Корея, Австралія, Іспанія.

Звісно, ринки форсить увага до генеративного ШІ, лідери на слуху. Але не треба сприймати зростаючий попит на графічні обчислення та акселератори Nvidia як поле діяльності виключно глобальних гравців, навіть при тому, що в кількості GPU, що закуповуються, їм немає рівних.

Українські компанії теж роблять свій внесок в створення ШІ-проектів та ініціатив. Це розпізнавання та супровід об’єктів спостереження «безпечних міст», обробка масивів даних спеціалізованих торгівельних майданчиків, аналіз теплових карт руху покупців, голосові помічники колл-центрів, віртуальні примірювальні. ШІ використовується для фінансового моделювання, в освіті, медицині. Його освоюють дизайнери, копірайтери, маркетологи, інженери-розробники.

Прискорила впровадження ШІ війна. Воєнне застосування охоплює спостереження та розвідку (у тому числі, з відкритих джерел, OSINT), контроль ефіру, логістику, ідентифікацію сил противника, навчання за допомогою симуляторів.

Крім творчої енергії, проекти ШІ потребують потужних GPU-серверів - на яких, власне, і заробляє собі капітал Nvidia. Глобальними хмарами не обійтися. Стійкий локалізований попит на GPU-обчислення підтверджує Геннадій Карпов, De Novo CTO, у нещодавньому інтерв’ю: «Ми бачимо, що останнім часом експоненціально зростає інтерес до рішень у сфері штучного інтелекту та машинного навчання та, відповідно, і до платформ, які дають змогу ефективно працювати з подібними робочими навантаженнями».

Кажуть, Nvidia пощастило. Щастить компаніям із розвиненим нюхом. Ці створили плодючі програмні екосистеми навколо своїх продуктів. Тепер збирають урожай.

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