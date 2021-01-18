Итоги недели: новинки виртуальной CES; в Intel вернулся Пэт Гелсингер; Nuvia поможет Qualcomm в чипостроении; два кубита на службе логистики

18 января 2021 г., 3:38

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Основной поток новостей на уходящей неделе был ожидаемо связан с выставкой CES 2021. Но помимо этого было еще несколько весьма важных новостей.

Итак, что же принесла выставка CES, которая впервые проходила в виртуальном режиме.

Samsung Electronics анонсировала телевизоры Neo QLED и MICRO LED, которые по начинке и функционалу уже больше походят на компьютеры. Разработанная корейской компанией панель Quantum Mini LED в 40 раз тоньше традиционной ЖК-панели. В Quantum Mini LED используются тончайшие слои с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеяния света и пикселей. Neo QLED увеличивает шкалу яркости до 12 бит с 4096 градациями.

Помимо телевизоров Samsung также представила процессор Exynos 2100 на отдельном виртуальном мероприятии Exynos On 2021. Для компании это была ударная неделя, еще про один анонс поговорим отдельно, а пока про новый чип, который получил интеграцию с 5G и производится по технологии 5 нм. Процессор получил улучшенную трехкластерную структуру, состоящую из одного мощного ядра Arm Cortex-X1 с тактовой частотой до 2,9 ГГц, трех высокопроизводительных Cortex-A78 и четырех энергоэффективных Cortex-A55. Все это дает более чем 30% повышение вычислительной мощности по сравнению с предшественником. Плюс к этому на борту трехъядерный нейропроцессор, позволяющий выполнять до 26 триллионов операций в секунду при более чем вдвое большей энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением. Усовершенствованный ISP поддерживает разрешение камеры до 200 Мп. Он может задействовать до шести отдельных датчиков и обрабатывать информацию, поступающую с четырех из них одновременно для более разнообразных возможностей съемки. Все это нужно полагать составит достойную конкуренцию Qualcomm Snapdragon до высокой планки которого в последние годы чипы Samsung никак не могли дотянуться.

Именно на Exynos 2100 компания несколькими днями позже представила линейку своих флагманских смартфонов - Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Стоит отметить, что обычно Samsung проводила презентацию своей основной линейки раз в год в феврале - на этот раз такой анонс состоялся на месяц раньше. Серия получила совершенно новый дизайн корпуса Contour Cut Camera: у Galaxy S21 диагональ 6,2 дюйма, у Galaxy S21+ - 6,7 дюйма, у Galaxy S21 Ultra - 6,8 дюйма. У последнего экран на 25% ярче - 1500 нит. Профессиональные тройные камеры у Galaxy S21 и Galaxy S21+, у Galaxy S21 Ultra - четыре основные камеры (сверхширокоугольная, широкоугольная и двойной телеобъектив) с новым 108-мегапиксельным профессиональным сенсором. Усовершенствованная функция 8K Snap позволяет получать кристально чистые изображения из видео разрешения 8K. У Galaxy S21 Ultra также 100-кратным Space Zoom. Технология Bright Night в Galaxy S21 Ultra – это, как особо подчеркивается, самая большая инновация Samsung для фотографии при слабом освещении. Устройство впервые в истории серии Galaxy S получило поддержку электронного пера S Pen с технологией Wacom. Смартфоны также получили новый инструмент для обеспечения максимальной конфиденциальности. Определять местонахождение неподключенных устройств можно будет с помощью нового брелока Samsung Galaxy SmartTag.

LG Electronics помимо сворачивающимися OLED-телевизорами пыталась удивить первыми концептами смартфона LG Rollable. Устройство может плавно менять формат — между стандартным смартфоном и небольшим планшетом. При этом меняется не только диагональ, но и соотношение сторон - от 20 : 9 до 16 : 9 или 3 : 2. По неподтвержденной информации LG Rollable может появиться в продаже уже к концу нынешнего года, якобы оснащаться он будет 16 ГБ ОЗУ и недавно представленным чипом Qualcomm Snapdragon 888.

Из продуктов, представленных Lenovo стоило бы выделить самый тонкий ноутбук серии ThinkPad — ThinkPad X1 Titanium YOGA. Он имеет титановый корпус толщиной всего 11 мм. Ноутбук оснащен 13,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 3:2 и низким уровнем энергопотребления. Также компания анонсировала 14-дюймовый ноутбук YOGA Slim 7i Pro, который доступен с OLED-дисплеем (100% охват цветового стандарта DCI-P3 и 125% охват цветового пространства sRGB, повышенная яркость, на 70% меньше синего света и пр.). Также обратило внимание то, что Lenovo анонсировала устройства под маркой LAVIE от NEC Personal Computers, совместного предприятия с NEC. Карманный LAVIE MINI оснащен мобильными процессорами Intel Core i7 1, имеет 8-дюймовый сенсорный дисплей WUXGA (1920×1200) и весит всего 579 г. Устройство может подключаться к геймпаду Gaming Controller. Мобильный ноутбук LAVIE Pro Mobile с экраном 13,3 дюйма имеет вес около 889 г. при толщине корпуса 16,7 мм. Продолжает Lenovo развивать и тему гарнитур дополненной реальности, представив устройство ThinkReality A3 для бизнеса. Его можно использовать для персонализации виртуального рабочего стола сотрудника, 3D-визуализаций, рабочих процессов с поддержкой AR-технологий и иммерсивных методов обучения. Аппаратная платформа включает процессор Qualcomm Snapdragon XR1, а 5 стереоскопических дисплеев с разрешением 1080р обеспечивают погружение в AR-мир.

Из представленного ASUS можно выделить 15,6-дюймовый ZenBook Pro Duo 15 OLED и 14-дюймовый ZenBook Duo 14 , где в качестве второго дисплея используется ASUS ScreenPad Plus. Это занимающий всю ширину корпуса сенсорный дисплей с механизмом автоматического наклона, взаимодействующий с основным экраном.

TCL на CES 2021 показала устройство, анонсированное еще в прошлом сентябре на выставке IFA 2020, на базе дисплейной технологии NXTPAPER, которая, по ее заверениям, не требует подсветки. Презентованный Android-планшет имеет диагональ 8 дюймов и базируется на 8-ядерном ARM-чипе. TCL NXTPAPER имеет встроенную поддержку LTE (4G) и батарею на 5500 мАч. На некоторых рынках устройство будет предлагаться уже в апреле по цене 349 евро. Дисплеи NXTPAPER по утверждению производителя имеют контрастность на 25% выше, чем у Е Ink и на 65% энергоэффективнее традиционных ЖК-панелей.

Компания Intel провела онлайн-конференцию в рамках CES 2021, представив новые процессоры и анонсировав чипы 12-го поколения, которые будут выпускаться по технологии 10 нм. Для бизнеса Intel представила платформу Intel vPro 11-го поколения. Для новых чипов заявлено повышение производительности в задачах искусственного интеллекта в восемь раз, а они также до 2,3 раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением в задачах создания и редактирования видео. Кроме того, отмечено повышение производительности до 23% по сравнению с конкурентами при использовании офисных приложений. Кроме того, Intel анонсировала Chromebook Intel Evo, открывающий новый класс хромбуков премиум-класса. В представленной новой архитектуре 12-го поколения, Alder Lake будут (наконец-то) ядра разной функциональности: в кластеры будут объединены энергоэффективные и высокопроизводительные ядра.

AMD сделала ставку на выпуск чипов Ryzen 5000-й серии для ноутбуков. По заявлению компании новый процессор AMD Ryzen 9 5980HX способен повысить однопоточную производительность на 23%, а многопоточную – на 17% по сравнению с предыдущим поколением. А чип AMD Ryzen 7 5800U предложит до 16% выше однопоточной производительности и до 14% многопоточной. Кроме того, обещано до 17,5 часов общей продолжительности работы в стандартном режиме и до 21 часа в режиме воспроизведения фильмов на одном заряде.

Теперь перейдем к новостям рыночным.

Главной новостью недели можно было бы назвать, назначение нового главы Intel - им стал Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), который до недавнего времени занимал пост CEO VMware. Стоит отметить, что он начинал свою карьеру в 1979 г. с работы именно в процессорном гиганте. Среди прочего он возглавлял разработку чипа 80486, занимал пост CTO, а потом возглавлял подразделение Digital Enterprise Group на должности вице-президента. Многие его прочили на должность CEO Intel, но что-то не срослось и в 2009 он покинул компанию. Гелсингер перешел в EMC, где по слухам должен был сменить Джо Туччи на посту президента, но тот передумал, поэтому в 2012 г. Пэт возглавил VMware (которая на тот момент фактически принадлежала EMC). Теперь ему придется разгребать завалы в Intel, которые образовались после правления Браяна Кржанича и Боба Свона. В период власти последнего, а это почти два с половиной года, Intel только теряла свои позиции. Прошлым летом компания сообщила, про очередную задержку с переходом на новый технологический процесс выпуска чипов, тогда как AMD уже начала поставки процессоров по нормам 7 нм. Осенью Apple объявила о выпуске ноутбуков на базе собственных процессоров, разорвав таким образом 15-летнее партнерство с Intel. Многие наблюдатели сразу после назначения Свона на пост главы Intel отмечали, что это не приведет ни к чему хорошему. В традициях компании было назначать главного управленца с инженерным опытом. А Боб Свон - пусть и отличный, но финансист. Посмотрим, что будет теперь предпринимать Пэт Гелсингер, задача у него не из легких.

Между тем Qualcomm заявила о приобретении за 1,4 млрд долл. Nuvia. Этот стартап, основанный в 2019 г. инженерами, которые занимались чипами в Apple, некоторые из них успели поработать и в Google, а еще ранее и в AMD. В прошлом году Nuvia подробно описала разрабатываемый серверный ЦП, который, по ее словам, значительно превосходит конкурентов, обеспечивая более высокую производительность (до 100%), при меньшем потреблении энергии (почти на треть). При этом не было продемонстрировано никаких прототипов. Поэтому сумма, выплаченная Qualcomm, говорит о важности для нее приобретаемых технологий. Компания явно планирует делать ставку на выпуск процессоров и речь, похоже, не только о Snapdragon, которая начала уступать решениям Apple в последнее время. Qualcomm нужно предпринимать что-то активное в сегменте Arm-процессоров для Windows-пк, где последние два года практически не наблюдается прогресса. Плюс ко всему Nuvia может дать второй шанс для Qualcomm и в сегменте серверных чипов, который будет только расти на волне облаков.

На уходящей неделе была еще одна сделка - F5 Networks официально объявила о намерении приобрести стартап Volterra, предлагающий платформу «edge-as-a-service». Как сообщается, сделка оценивается в полмиллиарда, из которых 440 млн долл. будут выплачены сразу, а 60 млн долл. в качестве компенсации в будущем. Volterra, была основана в 2017 году Анкуром Синглом и Харшадом Накилом, которые до этого в 2013 г. запустили Contrail Systems и спустя четыре года продали его Juniper Networks. Перед этим они успели поработать в Aruba, а ранее в той же Juniper, а до перехода в нее и в Cisco. Компании F5 Networks это приобретение должно предоставить компоненты для разрабатываемой «открытой периферийной платформы Edge 2.0», нацеленной на решение проблем в области корпоративных приложений и доставки данных.

Ну, и в заключение, новость из Технического университета Чалмерса, где продемонстрировали решение реальной логистической проблемы с помощью небольшого оптимизированного квантового компьютера. Исследовательская группа продемонстрировала выполнение так называемого алгоритма квантовой приближенной оптимизации на своем квантовом компьютере с двумя кубитами. Результат можно было легко проверить, поскольку масштаб эксперимента был очень маленьким - планировались пути всего двух самолётов. Теоретики группы успешно смоделировали решение алгоритмом QAOA той же оптимизационной проблемы вплоть до 278 самолётов - для этого понадобится квантовый компьютер с 25 кубитами. Еще недавно нечто подобное даже представить себе было сложно.

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