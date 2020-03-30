Итоги недели: противостояние COVID-19; Zoom бьет рекорды; NEC и Sharp объединили дисплейный бизнес; Huawei P40 и Xiaomi Mi 10 ставка на фото- и видеографию

30 марта 2020 г., 3:20

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Индустрия объединяет усилия в борьбе с коронавирусом.

Многие компании объявили о запуске специальных программ по предоставлению на три месяца бесплатных версий своего ПО, а также сервисов для коммуникаций, управления и сбора данных.

Cisco Systems заявила о намерении выделить 225 млн долл. в денежном и натуральном выражении, а также в виде регулярных пожертвований на поддержку локальных и глобальных мероприятий по борьбе с COVID-19.

IBM анонсировала инициативу по созданию консорциума технологических компаний, государственных организаций и университетов для предоставления исследователям, изучающим коронавирус, в общей совокупности 330 петафлопс вычислительной мощности. В проекте задействованы 16 суперкомпьютеров.

Объявлено, что коронавирус станет первым объектом исследований Института цифровой трансформации, который создала компания Томаса М. Зибеля C3.ai, занимающаяся разработкой корпоративного ПО на основе ИИ. Этот исследовательский консорциум, объединивший ряд университетов, будет использовать конвергенцию ИИ, машинного обучения и Интернета вещей (IoT) для преобразований социального масштаба. К инициативе также подключилась Microsoft, которая предоставит для C3.ai DTI программный пакет C3 AI Suite и облачные ресурсы Azure, оцениваемые в 310 млн долл.

На уходящей неделе упомянутая Microsoft сообщила о приобретении Affirmed Networks, разработчика облачных решения для 5G. Хотя условия сделки не разглашаются, но некоторые источники сообщают, что сделка оценивается в миллиард долларов. Поглощение может помочь Microsoft в развитии специальных отраслевых функций Azure, что позволит лучше противостоять Amazon Web Services.

Кстати, противостояние Редмонда и Amazon в рамках нашумевшего контракта Пентагона продолжается. В опубликованном обращении в суд AWS обвиняет Пентагон в том, что процедура пересмотра контракта JEDI создаёт несправедливое преимущество для Microsoft. Юристы AWS перечисляют не менее восьми различных областей, в которых, по их мнению, Пентагон допустил «ошибки оценки» при определении приемлемости облачных сервисов Microsoft. Перечень включает в себя логическую изоляцию и безопасную передачу данных, тактическое преимущество, защиту информации и контроль доступа, хостинг и портативность приложений и данных, управление и проектный заказ (Task Order 001), а также демонстрацию.

Тем временем капитализация Zoom за прошедшую неделю выросла на треть – до 37,72 млрд долл. Сложившаяся ситуация с пандемией и активный переход пользователей на удаленную работу вызвал взрывной спрос на услуги видеоконференцсвязи. Zoom Video Communications чуть меньше, чем год назад провела IPO и с декабря прошлого года ее акции выросли в цене почти в два раза. Многие наблюдатели отмечают, что ценные бумаги компании будут расти - нынешняя ситуация позволит провайдеру достаточно активно нарастить пользовательскую базу с учетом того, что в его портфеле помимо платной подписки есть и достаточно удобные бесплатные сервисы.

Корпорации NEC и Sharp договорились на уходящей неделе о создании совместного предприятия, которое объединит NEC Display Solutions и Sharp. В соответствии с достигнутыми условиями NEC передаст 66% акций NDS своему партнеру и сохранит 34% долю в данном бизнесе. Совместное предприятие продолжит поставлять продукцию под брендом NEC.

Micron Technology подвела итоги второй четверти ее фискального 2020 г. Доход компании в годовом выражении сократился на 18% до 4,8 млрд долл. Оперативная память принесла 64% выручки и по этому направление падение достигло 26%. Твердотельная память соответственно составила 36% выручки и тут наблюдался рост на 9%. В третьем квартале Micron рассчитывает выручить от 4,6 млрд до 5,2 млрд долл., а также увеличить норму прибыли с текущих 28,2 до 28,5 или 31,5%. В ближайшее время руководство Micron ожидает роста спроса на память для серверов, поскольку в Китае это уже наблюдается после перехода многих граждан на дистанционную работу и обучение. Производитель даже вынужден был перебросить ресурсы с направления смартфонов, чтобы выпускать больше памяти для серверов. Ноутбуки тоже пользуются повышенным спросом в условиях самоизоляции. Не исключено, что возникнет дефицит памяти, используемой в серверах. Ситуация усугубляется тем, что некоторые предприятия приходится временно останавливать – так, например, произошло в Малайзии, где этого потребовали местные власти.

На уходящей неделе два крупнейших китайских производителя смартфонов представили свои флагманы.

Huawei провела онлайн-презентацию своей серии Huawei P40 — P40 Pro+, P40 Pro и P40. Как отмечается, новинки отличаются ультрасовременным дизайном и инновационными камерами, которые вновь расширяют возможности мобильной фотографии и съемки видео. В новых смартфонах Huawei отсутствует поддержка сервисов Google, включая магазин приложений Google Play. Вместо них задействована собственная мобильная платформа Huawei Mobile Services.

Xiaomi также официально анонсировала выпуск трех смартфонов - Mi 10, Mi 10 Pro и Mi 10 Lite 5G. Как отмечается, впервые каждое устройство из новой флагманской линейки Xiaomi готово к 5G. Как и в анонсе Huawei особый акцент делается на том, что фото- и видеография выходят на первый план.

Интересно, что ценовой диапазон флагманов Huawei и Xiaomi практически сопоставим.

Канадская фирма Spark Microsystems объявила, что со своими новыми беспроводными чипами близкого радиуса действия собирается потеснить Bluetooth. Проприетарная модификация известной более 10 лет технологии сверхширокополосной связи UWB имеет шанс не только заменить Bluetooth в беспроводных клавиатурах, наушниках, мышках и геймпадах, но также найти применение в шлемах виртуальной/дополненной реальности и устройствах Интернета Вещей (IoT). UWB-чипы, анонсированные Spark, пересылают данные со скоростью до 20 Мб/с – в 10 раз быстрее, чем Bluetooth, однако медленнее, чем USB. При этом, для поддержания соединения с пропускной способностью 1 Мб/с они расходуют энергии в 40 раз меньше, чем Bluetooth.

Ну, и в заключение новости из двух университетских лабораторий.

Исследователи из Лидсовского университета анонсировали создание «спинового конденсатора» – устройства, которое может генерировать спиновое состояние группы электронов и удерживать его в течение многих часов. До сих пор, стабилизировать электронный спин удавалось лишь на доли секунды. Такая способность «замораживать» электронный спин может найти применение в сверхъёмких накопителях. Спиновый конденсатор площадью всего один квадратный дюйм способен хранить 100 терабайт данных.

В Мичиганском университете разработан миниатюрный, недорогой и высокоточный гироскоп, который поможет дронам и автономным машинам не сбиваться с маршрута при потере сигнала GPS. Исследователи отмечают, что их гироскоп в 10 000 раз точнее, но только в 10 раз дороже тех, что, используются в типичных мобильных телефонах. Он также в 1000 раз дешевле, чем гораздо более крупногабаритные гироскопы с аналогичной производительностью.

Остается лишь ожидать воплощение объявленных разработок в коммерческие продукты.

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