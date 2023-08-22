Асоціація IT Ukraine долучилася до робочої групи з регулювання питань ШІ

22 августа 2023 г., 12:25

Спільно з «Національною асоціацією адвокатів України», «Міністерством цифрової трансформації України», «Комітетом ВРУ з питань цифрової трансформації» та іншими інституціями асоціація IT Ukraine взялася до розробки стратегічного підходу до регулювання діяльності штучного інтелекту в Україні з урахуванням правових, етичних, безпекових та інноваційних аспектів.

Робоча група, до якої приєдналася асоціація IT Ukraine, має на меті спільними зусиллями фахівців в галузі права, представників влади та бізнесу імплементувати європейські напрацювання, викладені в «Законі про штучний інтелект» (Artificial Intelligence Act, AI Act), запропонований «Європейською комісією» 21 квітня 2021 року. Закон може стати базовим нормативно-правовим актом з питань розвитку та функціонування штучного інтелекту в ЄС. Це важливий крок в створенні екосистеми розвитку штучного інтелекту в Україні.

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