Amazon Leo запускає гігабітну антену для пасажирських літаків

Компанія Amazon офіційно представила Amazon Leo Aviation Antenna - передову антену для комерційної авіації, здатну забезпечити швидкість завантаження до 1 Гбіт/с та віддачі до 400 Мбіт/с.

Як зазначається, нова технологія розроблена для надання стабільного інтернет-зв'язку пасажирам та екіпажу на всіх етапах польоту - від виходу на посадку до прибуття в аеропорт призначення. Тревор В'юіг (Trevor Vieweg), директор з глобального бізнесу Amazon Leo, зазначив, що потужності однієї такої антени достатньо для забезпечення безперебійної роботи стрімінгових сервісів, онлайн-ігор та спільної роботи над проєктами для повного салону літака.

Технічною особливістю антени є використання фазованої решітки з електронним керуванням променем. На відміну від традиційних систем, вона не має рухомих частин, що суттєво знижує витрати на технічне обслуговування та мінімізує час простою літака. Пристрій має низькопрофільний дизайн заввишки лише 6,6 см, що дозволяє зменшити опір повітря та споживання палива. Завдяки спрощеній конструкції з інтегрованим модемом повний цикл встановлення антени на фюзеляж займає лише один день.

Зв'язок забезпечується через мережу супутників Amazon Leo на низькій навколоземній орбіті. Для підтримки стабільного сигналу над океанами, полярними регіонами та віддаленими територіями, де немає наземних шлюзів, система використовує міжсупутникові лазерні канали зв'язку. Дані передаються між супутниками до найближчого наземного шлюзу, після чого потрапляють у глобальну оптоволоконну мережу та хмарну інфраструктуру AWS.

Amazon уже підтвердила підписання перших комерційних угод з авіакомпаніями Delta та JetBlue. Очікується, що впровадження цієї технології дозволить перевізникам запропонувати сервіс преміумкласу в кожному кріслі, незалежно від категорії квитка. Наразі Amazon Leo продовжує активне розгортання своєї супутникової консталяції, плануючи подвоїти темпи запусків для забезпечення повноцінного комерційного старту послуг.

Вихід Amazon на ринок авіаційного зв'язку створює пряму загрозу домінуванню Starlink у цьому високомаржинальному сегменті. Завдяки глибокій інтеграції з екосистемою AWS та використанню лазерних міжсупутникових лінків, Amazon пропонує авіакомпаніям не просто інтернет, а повноцінне розширення їхньої цифрової інфраструктури. Швидкість у 1 Гбіт/с фактично стирає різницю між офісним та бортовим підключенням, що може стати вирішальним фактором для бізнес-пасажирів при виборі авіаперевізника.

Стратегічна перевага Amazon полягає у фокусі на операційній ефективності авіакомпаній. Одноденний монтаж та відсутність рухомих механізмів у конструкції антени безпосередньо впливають на зниження вартості володіння системою. У 2026 році ми спостерігатимемо запеклу боротьбу за ринок In-Flight Connectivity (IFC), де перемога залежатиме не лише від щільності супутникового покриття, а й від здатності провайдерів забезпечити мінімальну затримку даних для критично важливих AI-застосунків, що використовуються екіпажами в реальному часі.

