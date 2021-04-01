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«Интертелеком» с июля прекращает предоставление услуг еще в 12 областях

1 апреля 2021 г., 15:25
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«Интертелеком» с июля прекращает предоставление услуг еще в 12 областях

Оператор связи «Интертелеком» начал уведомлять абонентов о прекращении предоставления услуг в 12 областях, в связи с отказом от использования части радиочастотного ресурса с 1 июля. В перечень входят области: Винницкая, Житомирская, Киев и Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

Сообщается, что «Интертелеком», «Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации» (НКРСИ) и «Укртелеком» договорились о принятии последним номерного ресурса для продолжения предоставления услуг фиксированной телефонной связи в своей сети.

Для перехода действующим абонентам «Интертелеком» надо через «Личный кабинет» на сайте оператор дать согласие на передачу персональных данных и предоставить актуальную контактную информацию. После этого на указанный адрес будет выслана новая SIM-карта для используемого GSM-оборудования.

Ранее сообщалось, что «Интертелеком» ограничит предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

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