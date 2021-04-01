Новые трактора John Deere наделены средствами автоматизации

1 апреля 2021 г., 15:55

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Компания John Deere представила новую серию тракторов 9R, которые оснащены новейшими высокотехнологичными решениями.



В стандартную комплектацию трактора входит приемник Starfire 6000 вместе с большим дисплеем Commandcenter 4600, полной совместимостью с AEF ISOBUS и активацией Autotrac. Возможна также дополнительная установка полного пакета активаций, обеспечивающего максимальную автоматизацию. В пакет входят автоматизация разворотов Turn Automation, управление секциями, управление нормами внесения, система пассивного ведения Implement Guidance, обмен данными в поле, синхронизация машины John Deere, а также Autopath.



Новая функция Autosetup John Deere позволяет фермерам и подрядчикам заранее планировать работу в персонализированном кабинете Operations Center клиента. Когда машина появляется на поле, этот план автоматически появляется на дисплее в кабине, и оператору остается только нажать кнопку для подтверждения.



После завершения работы все данные передаются в Operations Center по беспроводной связи.



Как отмечается, решение Autosetup не только экономит до 90% времени на выполнение настроек в поле, но также позволяет вести точное документирование и избежать ошибок и потерь данных.

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