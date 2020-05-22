Интернет-трафик в условиях ослабления карантина не снижается

22 мая 2020 г., 14:15

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По сообщению «Укртелекома», потребление интернет-трафика в сети оператора остается на повышенном уровне, несмотря на частичное ослабление карантинных мероприятий с 11 мая. Так за последние два месяца домашние пользователи оптического интернета, подключенные к сети интернет по технологии GPON, ежесуточно потребляли в среднем до 8-9 ГБ с пиковыми нагрузками до 10-11 ГБ. Активно им пользовались в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях. В то же время, пользователи, подключенные к сети интернет по технологии ADSL, в среднем потребляли 4 ГБ, VDSL — более 7 ГБ.

Напомним, в начале карантина каждый домашний пользователь интернета в среднем потреблял 4,3 ГБ трафика, что почти на 30% больше, чем в период карантина.

Отмечается, что сегодня интернетом от Укртелекома пользуются в 2430 населенных пунктах Украины. Оператор продолжает реализовывать проекты по расширению географии интернет-услуг, в том числе работы по строительству оптики продолжаются в сотнях населенных пунктах страны.

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