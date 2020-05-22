ASUS анонсировала материнские платы на чипсете AMD B550

22 мая 2020 г., 13:35

0

Tweet

Компания ASUS объявила о выходе материнских плат с новейшим чипсетом AMD B550, который позволяет использовать возможности высокоскоростной шины PCI Express 4.0 в недорогих ПК. Материнские платы на базе чипсета AMD B550 поддерживают 20 линий PCIe 4.0 общего назначения от процессоров AMD Ryzen третьего поколения. Основной слот PCIe на всех новых платах ASUS B550 предлагает 16 линий PCIe 4.0, кроме того, на них обеспечивается поддержка до четырех портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) с подключением непосредственно к процессору AMD Ryzen третьего поколения.

Новые материнские платы серии B550 оснащены поддержкой Wi-Fi 6, Ethernet с пропускной способностью 2,5 Гбит/с, надежной системой питания, поддержкой высокоскоростной оперативной памяти, функцией BIOS Flashback и подавлением помех на аудиовходе на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Компания ASUS представила в общей сложности 11 материнских плат серии B550 в трех традиционных линейках. Платы линейки ROG Strix занимают топовую нишу, обладая, такими функциями, как оптимизированная система питания с качественным охлаждением, улучшенный звук, а также поддержка 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6 с помощью контроллеров Intel. В игровых платах линейки TUF сочетаются высокотехнологичные функции с надежными проверенными компонентами, а в линейке Prime собраны все функции, необходимые для систем под любые задачи.

Модель ROG Strix B550-E Gaming создана для работы с высокопроизводительными процессорами AMD и позволяет установить несколько карт расширения. 14+2 фаз питания обеспечивают стабильное электропитание многоядерных процессоров и модулей памяти при высоких нагрузках, в то время как усиленные слоты PCIe x16 (технология SafeSlots) позволяют создавать конфигурации с несколькими видеокартами (SLI или CrossFireX). Дополнительные функции включают в себя BIOS FlashBack для обновления прошивки без процессора и FlexKey для гибкого переназначения кнопки сброса.

Шесть разъемов для подключения вентиляторов на Strix B550-E Gaming, а также специальные разъемы для подключения помп водяного охлаждения предоставляют широкие возможности для моддинга. Программные средства управления Q-Fan с автоматическим определением скорости вращения вентилятора и несколькими профилями позволяют легко снизить температуру и уровень шума ПК. Два слота M.2 поддерживают установку накопителей длиной до 110 мм, причем оба слота закрыты радиаторами для предотвращения перегрева при интенсивных нагрузках. Материнская плата Strix B550-E Gaming также оснащена контроллерами 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6 от Intel. В числе сильных сторон материнской платы Strix B550-E Gaming стоит упомянуть три разъема USB 3.2 Gen 2, а также несколько портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0.

Плата ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) продвигается как решение для сборщиков ПК, которым нужна ориентированная на производительность плата с привлекательным внешним видом. 12+2 фаз питания готовы для работы с топовыми процессорами Ryzen, а 8+4-контактные разъемы питания ProCool обеспечивают надежную подачу питания.

Эта модель также использует контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6 от Intel. Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) соответствует отличительному стилю семейства ROG Strix и выглядит достаточно броско благодаря привлекательному логотипу и нанесенному кибертекстовому рисунку. Для добавления в сборку индивидуальности пользователю предоставляется ряд разъемов для подключения LED-лент с поддержкой технологии Aura Sync.

Материнская плата ROG Strix B550-I Gaming разработана для небольших сборок с большими амбициями. Strix B550-I Gaming может управлять совместимыми модулями оперативной памяти на скоростях до 5100 МГц и выше, используя преимущества коротких дорожек между слотами памяти и процессором. Зона VRM с 8+2 фазами питания оптимизирована для чипов Ryzen 3-го поколения. Активное охлаждение VRM и восьмиконтактный разъем с фирменной конструкцией ProCool II обеспечивают стабильную подачу питания в ограниченном пространстве корпусов Mini-ITX.

Плата использует контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6 от Intel и оборудована предварительно установленной панелью ввода-вывода с портами USB 3.2 Gen 2 Type-C и Type- A. Все 3,5-мм разъемы имеют светодиодную подсветку, которая упрощает их идентификацию при подключении аналоговых колонок, гарнитур и микрофонов.

Материнская плата ASUS TUF Gaming B550-Plus оснащена 8+2 фазами питания и множеством радиаторов большого размера в зоне VRM, чипсета и накопителей M.2, которые обеспечивают охлаждение всех основных компонентов при высоких нагрузках. Основной слот PCIe 4.0×16 усилен по технологии SafeSlot для установки тяжелых видеокарт, а разъем питания ProCool обеспечивает дополнительную стабильность при использовании энергоемких процессоров.

Оба слота M.2 вмещают накопители длиной до 110 мм, а пара слотов PCIe x16 поддерживает конфигурации CrossFireX. Кнопка BIOS FlashBack находится рядом с одним из портов для обновления UEFI без использования процессора.

TUF Gaming B550-Plus поддерживает стандарт 2.5G Ethernet и имеет слот M.2 для установки модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Аудиокодек Realtek S1200A в этой модели поддерживает технологию виртуализации объемного звука DTS Custom.

Серо-черная цветовая гамма TUF Gaming и желтые акценты создают стильный образ, который станет отличным фоном для экспериментов с RGB-подсветкой.

Материнская плата ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) получила многие функции TUF Gaming B550-Plus, но адаптирует их под особенности более компактного форм-фактора microATX. Эта плата содержит пару слотов PCIe x16 и M.2, как и ATX-версия. Отличие состоит в том, что один из слотов M.2 принимает стандартные 80 мм устройства вместо более длинных 110 мм.

TUF Gaming B550M-Plus поставляется в двух вариантах: с модулем Intel AX200 для поддержки Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 на борту или без него. Независимо от того, какой из вариантов выберет пользователь, ему предоставляется возможность подключения к сети Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с, аудиокодек Realtek S1200A с поддержкой DTS Custom, а также множество разъемов для подключения вентиляторов и RGB-лент.

Модель ASUS Prime B550-Plus подойдет и для игрового ПК среднего ценового сегмента, и в качестве прочной основы для производительной рабочей станции на базе платформы AMD. Эта модель подходит для установки процессоров Ryzen среднего уровня и оснащена радиаторами в зоне VRM и чипсета для обеспечения стабильности при нагрузках.

Два слота PCIe x16 поддерживают конфигурацию CrossFireX, если пользователю требуется работа с двумя видеокартами одновременно, в то время как пара слотов M.2 принимает накопители длиной до 110 мм. Если расположенных на задней панели ввода-вывода портов USB 3.2 Gen 2 пользователю недостаточно, он может использовать дополнительную карту расширения ASUS ThunderboltEX 3. Дизайн Prime B550-Plus достаточно нейтральный и хорошо подходит как для того, чтобы применяться в классической сборке, так и чтобы стать основой яркого игрового ПК с богатой подсветкой.

Плата ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi) нацеливается на компактные ПК для дома или офиса. Этот вариант предлагает почти те же характеристики, что и Prime B550-Plus, но использует компактный форм-фактор microATX. ASUS предлагает Prime B550M-A либо только с поддержкой Gigabit Ethernet, либо в версии с адаптером Intel AX200 WiFi 6 и Bluetooth 5.1.

Компактный форм-фактор microATX материнской платы ASUS Prime B550M-K позволяет сборщикам экономить пространство без ущерба для возможностей подключения. Плата позволяет установить два M.2 накопителя, ее задняя панель ввода/вывода содержит два порта USB 3.2 Gen 2 и четыре разъема USB 3.2 Gen 1, что обеспечивает достаточную пропускную способность подключенных периферийных устройств. Порты HDMI, DVI-D и D-sub предоставляют Prime B550M-K множество возможностей для процессоров со встроенной графикой.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации