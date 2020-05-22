Новый драйвер Infinidat упростит поддержку корпоративных СХД в контейнерных средах

22 мая 2020 г., 14:45

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Компания NWU, дистрибьютор решений Infinidat, объявила о том, что вендор представил драйвер Container Storage Interface (CSI) для Kubernetes и других контейнеров, совместимых со средами Cloud Native Computing Foundation.



Новый драйвер InfiniBox CSI должен помочь пользователям надежных и быстрых систем хранения InfiniBox эффективно управлять СХД на контейнерных платформах, поддерживающих стандарт CSI. Выход драйвера InfiniBox CSI обусловлен запросами клиентов на привнесение автоматизации и простоты использования InfiniBox в работу DevOps и демонстрирует неизменную приверженность Infinidat экосистеме Kubernetes, что подтверждено недавним исследованием GigaOm Radar для хранения данных Kubernetes.



Хранение становится критической проблемой по мере роста распространения контейнеров и требований заказчиков по увеличению масштаба, гибкости и стандартизации. Container Storage Interface (CSI) — это новый стандарт для оркестрации операций слоя управления на файловых и блочных хранилищах. Среди ключевых функций драйвера InfiniBox CSI: разворачивание сотен тысяч постоянных томов на InfiniBox; управление постоянными томами с поддержкой протоколов NFS, iSCSI или Fibre Channel; управление несколькими системами InfiniBox в одном кластере Kubernetes; управление мгновенными снимками и клонами InfiniBox, включая восстановление из снимков; клонирование, расширение и управление постоянными томами, созданными вне драйвера CSI Infinidat.



Демонстрируя поддержку Infinidat критически важных проектов с Kubernetes, драйвер CSI InfiniBox был полностью сертифицирован для основных коммерческих дистрибутивов Kubernetes — платформы Red Hat OpenShift Container Platform и VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition. Заказчики могут получить доступ к драйверу Infinidat Operator для InfiniBox CSI через Red Hat Ecosystem Catalog, что упрощает развертывание в средах, ориентированных на Red Hat, а пользователи других платформ Kubernetes могут выполнять развертывание с помощью таблиц Helm. Драйвер InfiniBox CSI также размещен в VMware Solutions Exchange.



Как отмечается, выпуск драйвера InfiniBox CSI позволит клиентам пользоваться высокопроизводительными и надежными СХД InfiniBox из контейнерных средств. Эта новая возможность упростит взаимодействие СХД с Kubernetes.



Уже в первом релизе драйвера реализована поддержка режима RWM (Read/Write Multiple Pods), функционала Snapshot, Expansion, Cloning.



«Темп, с которым меняются контейнеры, невероятен. Данный анонс дает заказчикам еще больший контроль над их контейнерными средами, помогая ускорить процесс внедрения инноваций и изменений, не беспокоясь о сохранности уровня хранения, — сказал Грегори Турецкий (Gregory Touretsky), директор по управлению продуктами Infinidat. — Мы предоставляем все экономические преимущества InfiniBox: высокую производительность и надежность, а также низкую стоимость владения в масштабе нескольких петабайт, и делаем их доступными во всей развивающейся вселенной Kubernetes».



Размещенный в официальной таблице драйверов CSI, драйвер InfiniBox CSI доступен бесплатно на GitHub и Docker Hub.

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