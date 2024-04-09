Intel та Altera представляють нові чипи для покращення використання АІ на периферії мережі

9 апреля 2024 г., 15:25

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Intel та Altera, її компанія, представили ряд нових чипів, призначених для розширення можливостей штучного інтелекту на периферії мережі.



Нові пропозиції, як зазначається, включають ряд оптимізованих для периферійних обчислень центральних та графічних процесорів Intel, а також FPGA серії Agilex 5 від Altera.



Intel заявила, що нові рішення призначені для реалізації можливостей AI, таких як візуальні обчислення, обробка медіа та бізнес-аналітика на периферії, в той час, як FPGA Altera націлені на набагато ширший спектр застосувань, включаючи відео, промислові, робототехнічні та медичні додатки на основі AI.



За словами Intel, всі її нові чипи мають інтегровані можливості прискорення AI, які дозволять створити нове покоління більш інтелектуальних периферійних пристроїв.



Вершиною лінійки є нові процесори Intel Core Ultra, які забезпечують до п'яти разів кращу продуктивність у завданнях класифікації зображень порівняно з настільними процесорами Intel Core 14-го покоління. Вони поєднують графічний процесор Intel Arc GPU з нейронним модулем (NPU) у спрощеному дизайні системи на кристалі. І, як підкреслюється, можуть обробляти "складні графічні робочі навантаження" на периферії.



На щабель нижче знаходяться нові процесори Intel Core для периферійних робочих навантажень, які поєднують в собі потужність графічного процесора мобільних чіпів Intel Core 13-го покоління з "гнучкістю роз'єму LGA", що підвищує масштабованість і швидкість розгортання системи. За словами виробника, вони можуть забезпечити у 2,57 рази вищу графічну продуктивність у порівнянні зі стандартними чипами Intel Core 13-го покоління для настільних ПК, на яких вони базуються.



Крім того, Intel випустила кілька нових процесорів Intel Atom, в тому числі серії x70000C і x7000RE. Це малопотужні чипи з підтримкою штучного інтелекту, призначені для мереж і телекомунікацій, а також для промислових і виробничих сценаріїв використання. Вони мають вбудовані можливості глибокого навчання для виконання таких завдань, як виявлення загроз "нульового дня", прискорення обробки пакетів і площини управління, а також контроль якості на основі AI.



Нарешті, Intel анонсувала новий графічний процесор Intel Arc GPU для периферійних обчислень, який, за словами компанії, забезпечує значний приріст продуктивності периферійного AI в порівнянні з графічними процесорами попереднього покоління, що дозволяє прискорити робочі навантаження AI в таких сценаріях, як обробка графіки та мультимедіа, повідомляє компанія.



Що стосується Altera, то її новітні FPGA Agilex 5 SoC - це програмовані мікросхеми, призначені для підтримки можливостей АІ в периферійних пристроях без необхідності використання спеціального прискорювача штучного інтелекту, що забезпечує вдвічі більшу продуктивність, ніж попередні версії систем.

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