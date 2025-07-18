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Intel скорочує понад 5000 співробітників у США

18 июля 2025 г., 14:45
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Як повідомляє TechTarget, корпорація Intel оголосила про масове скорочення персоналу, яке торкнеться понад 5000 співробітників у чотирьох штатах США. 

Згідно з оновленими повідомленнями про скорочення персоналу, Intel більш ніж подвоїла кількість звільнень у Санта-Кларі та Фолсомі, що в сумі становить 1935 співробітників. І процес вже почався.

Крім того, компанія переглянула свої плани щодо скорочень в інших штатах. У переглянутих листах Intel повідомила про чотириразове збільшення кількості звільнень у Гіллсборо (шт Орегон), до 2392, а також у Чандлері (шт. Аризона), до 696.

Intel оголосила про скорочення у рамках загальної реструктуризації компанії з метою зниження витрат та спрощення операцій.

"Ми вживаємо заходів, щоб стати більш гнучкою, швидкою та ефективною компанією," — йдеться в офіційному листі Intel.

Один із пріоритетів генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan) полягає у переорієнтації основних продуктів Intel на нову еру обчислень, що формується штучним інтелектом. "Нас сприймають як надто повільних, надто складних та надто закостінілих у своїх методах — і нам потрібно змінитися," — заявив Тан.

Нагадаємо, що компанія повідомила про чистий збиток у розмірі 18,8 мільярда доларів за 2024 рік.
 

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