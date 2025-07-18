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Резиденти Дія.City за пів року сплатили рекордні 16 млрд грн податків

18 июля 2025 г., 12:25

Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у першому півріччі 2025 року резиденти Дія.City, спеціального правового та податкового простору для IT-компаній в Україні, сплатили майже 16 млрд грн податків.

Наразі це рекорд – загальний показник 2024 року становив 18 млрд грн. Ці гроші підуть на армію, економіку й відновлення країни.

Зараз у Дія.City вже понад 2000 резидентів – від Monobank та Uklon до Samsung і Visa. Так працює прозора корпоративна структура та законодавство, спрямоване на зростання бізнесу.

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