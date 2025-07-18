Пришвидшення інновацій в оборонці, AI-агент у Дії, зв'язок 5G та інші завдання Мінцифри

18 июля 2025 г., 15:35

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В новому Кабінеті міністрів України Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, став першим віцепрем'єр-міністром України. Його фокус на новій посаді – технології та інновації в оборонці, розвиток освіти й людського капіталу, впровадження АІ та цифровізація, якісні дані для ухвалення управлінських рішень урядом.

Сьогодні в Україні активно розвиваються оборонні технології. Завдяки відкриттю ринків, роботі Brave1 та відповідній політиці наразі вже понад 1500 компаній займаються виробництвом БпЛА, РЕБ, НРК, боєприпасів, ракет та інших продуктів. Завдання на найближчий час – додатково пришвидшити розвиток технологій та інновацій в оборонці, щоб посилити поле бою, а також масштабувати наявний досвід.

Разом з Міносвіти запустили застосунок Мрія, оновлюються наглядові ради в університетах, будуються та модернізуються понад 1500 освітніх просторів, серед них – більш як 200 підземних шкіл та 200 майстерень у профтехах і коледжах. Поточне завдання – посилити МОН, трансформувати його для підготовки кадрів інноваційної економіки.

Застосунком для цифрової держави Дія уже користуються понад 22,7 млн українців. Наразі там реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг – на порталі. В планах – розвиток нових сервісів, запуск медичного кабінету, послуги для ветеранів тощо.

З часом Дія має перетворитися на AI-агента. Замість того щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію – і Дія самостійно знайде та запропонує рішення.

Цифровізація неможлива без якісного звʼязку та інтернету. Вже зараз йде активна робота з відновлення та вдосконалення телеком-інфраструктури, незабаром – запуск 5G.

Якісні дані – основа ефективних управлінських рішень. Ключове завдання наразі – надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень. Саме тому найближчим часом планується запуск єдиного продукту для всього уряду – дашборд з усіх ключових даних життя держави.

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