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Intel скорочує до 20% персоналу на виробництві

17 июня 2025 г., 17:42
Компанія Intel повідомила про наміри скоротити 15–20% працівників своїх виробничих підрозділів, починаючи з середини липня. Про це йдеться у внутрішньому мемо, що потрапив до ЗМІ. Основна причина — зміна операційної моделі компанії та прагнення зменшити витрати на фоні трансформації підрозділу Intel Foundry Services.
 
За даними ресурсу OregonLive, перша хвиля скорочень охопить заводи в штаті Орегон, зокрема у технологічному регіоні Silicon Forest, де працює близько 20 тис. осіб. Вона має завершитися до кінця липня.
 
У заяві представників Intel наголошується, що компанія прагне перерозподілити ресурси на користь інженерного персоналу та R&D, а також підвищити ефективність управління виробництвом. Частина процесів на фабриках буде автоматизована.
 
Нагадаємо, у 2024 році Intel вже проводила масштабну реструктуризацію, внаслідок якої скоротила близько 15 тис. робочих місць. Поточні скорочення — частина глибшої трансформації бізнесу, яку ініціював гендиректор Пет Ґелсінґер (Pat Gelsinger).
 
Аналітики вважають, що зараз мова йде про скорочення 6-7 тис. співробітників.
 

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