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Algiz AM - український РЕБ, що глушить ворожі «мавіки»

18 июня 2025 г., 8:05
У сучасній війні дрони типу Mavic стали одним із найпоширеніших інструментів на полі бою. Щоб нейтралізувати ворожі “мавіки”, учасники кластеру Brave1 створили Algiz AM - високотехнологічну систему радіоелектронної боротьби, що ефективно придушує канали їх зв’язку.
 
Ключові особливості Algiz AM:
- змінює напрям випромінювання на 360°, оперативно реагуючи на загрози
- оснащений дистанційним керуванням - оператори можуть працювати з укриття
- мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневреність у польових умовах
 
Brave1 підтримав команду розробників із проходженням кодифікації -  це пришвидшило шлях до впровадження в підрозділах Сил оборони. Також кластер допоміг налагодити ефективну взаємодію виробника з військовими, що дозволило вдосконалити засіб відповідно до реальних потреб фронту.
 
Назва Algiz походить від однойменної руни, що символізує захист - саме це система забезпечує на передовій, щодня рятуючи життя українських військових.

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