Lenovo виводить на ринок ноутбуки, що згортаються - ThinkBook Plus Gen 6

Новітня спільна розробка Lenovo та Intel — ноутбук Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, AI-ПК на базі процесора Intel Core Ultra, надійде в продаж 19 червня і стане першим у світі ноутбуком з екраном, що згортається. Його можна вертикально розширити з 14 до 16,7 дюйма за допомогою руху руки або натискання кнопки. Це додає майже 50% більше екранного простору, і все це за допомогою AI на пристрої та Microsoft Copilot+.



Цей ноутбук зводить до мінімуму необхідність постійного прокручування або використання декількох екранів. Таблиці Excel збільшуються з 39 видимих рядків інформації до 66 рядків, коли екран розгортається. Програмісти оцінять покращений вертикальний дисплей, який відображає більше рядків. Багатозадачність і презентації в дорозі стають простішими, оскільки два дисплеї 16:9 розміщуються один над одним. А вертикальні додатки, такі як Instagram і TikTok, легше переглядати на портретному дисплеї.



Коли ThinkBook Plus Gen 6 Rollable дебютував на виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі цього року, він отримав 75 нагород.



Відзначається, що серія ноутбуків Lenovo ThinkBook Plus з кожним поколінням перевершує себе завдяки унікальному дизайну. Вона почалася у 2019 році з Gen 1 і 2, оснащених дисплеєм E-ink на кришці ноутбука, на якому можна малювати, читати або переглядати повідомлення. Gen 3 дебютував з додатковим екраном поруч з клавіатурою. Gen 4 дозволяв користувачам повертати екран навколо своєї осі або повністю складати його назад, щоб використовувати як планшет. А Gen 5 став революційним завдяки гібридному знімному екрану, який перетворював його з пристрою з операційною системою Windows в планшет Android.



Ця інновація стала можливою завдяки тісній співпраці інженерів Intel, які працюють пліч-о-пліч з командою Lenovo в спільній лабораторії в Центрі досліджень і розробок Lenovo в Шанхаї, Китай.



«Ми прислухаємося до побажань клієнтів, отримуємо відгуки про те, що можна поліпшити, і зіставляємо вже наявні функції з технологіями майбутнього, які ми можемо створити», — каже Чжен Цзюн (Zheng Jiong), старший директор Intel по роботі з клієнтами в Китаї. «Я відчуваю натхнення і мотивацію, працюючи над цим. Наша місія — інкубувати всі ці креативні, інноваційні технології та втілювати їх у реальних продуктах».



Створення першого у світі згортаного екрана для комп'ютера зайняло два роки, протягом яких інженери вивчали теплову механіку та управління живленням, не кажучи вже про необхідність вбудувати два крихітних мотори, які згортають екран всередині корпусу ноутбука товщиною 19,9 мм. Це досягнуто завдяки створенню більш компактної друкованої плати, реорганізації стандартного обладнання та використанню батареї високої щільності, щоб звільнити внутрішній простір.



Згортається OLED-екран виготовлений з пластмасоподібного матеріалу, схожого на складаний екран деяких смартфонів. Цзюн каже, що його команді потрібно було вирішити три завдання в процесі інновацій:

- Як відключити живлення згорнутої частини екрана, коли вона не використовується. Коли екран повністю розгорнутий, йому потрібно більше енергії.

- Як налаштувати тепловий профіль системи, на який впливає тепло від екрана, коли він згорнутий всередину.

- Як врахувати динамічний перехід екрана без затримок або помітних змін при переході від меншого горизонтального дисплея до більшого вертикального дисплея.



«Ми розробили всю теплову технологію і систему управління живленням, які реалізовані в інструменті динамічної терморегуляції Intel Core Ultra system-on-chip, або DTT», — зазначає Цзюн. «Ми співпрацювали з Lenovo, щоб застосувати ці технології для контролю температури і управління живленням. Потім, вперше в галузі, ми налаштували програмне забезпечення графічного драйвера Intel таким чином, щоб забезпечити дуже плавний перехід екрана».



ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra 7, має до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD об'ємом 1 ТБ. Він також має два порти Thunderbolt 4 і Wi-Fi 7.



Система пропонує ряд інструментів штучного інтелекту, в тому числі новий персоналізований AI-агент Lenovo AI Now, а також генеративний AI Microsoft Copilot+. Він дозволяє використовувати великі мовні моделі та локальну базу знань навіть в автономному режимі, забезпечуючи більш безпечну продуктивність. Графічні можливості Intel Arc підсилюють візуальні обчислення і генеративний AI.



ThinkBook Plus Gen 6 Rollable був протестований і оцінений на предмет не менше 30000 закриттів і відкриттів шарніра кришки та 20000 скручувань вгору і вниз. Його ціна почнеться з $3499 на Lenovo.com і скрізь, де продаються продукти Lenovo.

