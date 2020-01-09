Intel анонсировала чип Tiger Lake и Thunderbolt 4

9 января 2020 г., 14:35

+22

голоса Tweet

На проходящей выставке CES 2020 компания Intel представила ряд новых разработок.

В частности состоялось первое знакомство и демонстрация новейших мобильных процессоров Intel Core под кодовым названием «Tiger Lake».

Как отмечается, «новые решения воплощают смелое, ориентированное на пользователей видение Intel мобильных вычислений, включающее инновационные достижения во всех значимых направлениях и сферах». Компания заявила, что благодаря оптимизациям, реализованным в процессоре, ускорителях искусственного интеллекта и интегрированной графике с производительностью дискретного уровня на базе новой графической архитектуры Intel Xe, платформа Tiger Lake способна обеспечить двузначный прирост производительности, значительные улучшения в работе искусственного интеллекта, огромный скачок в графической производительности. Кроме того речь идет о 4-кратном увеличении пропускной способности USB3 благодаря новому интегрированному интерфейсу Thunderbolt 4. Первые системы на базе платформы Tiger Lake, созданные с использованием 10нм+ техпроцесса Intel, как ожидается, поступят в продажу уже в этом году.

Также компания впервые представила аудитории информацию о первой дискретной графической карте на базе платформы Intel Xe с кодовым названием «DG1».

Также были важные анонсы по направлению программы Intel Project Athena, в том числе появление первых устройств Chromebook в рамках проекта. Новые устройства, верифицированные по стандартам Project Athena, должным образом настроены, протестированы и обладают важными преимуществами: длительным временем автономной работы, стабильно высокой отзывчивостью, возможностью мгновенного выхода из состояния сна, совместимостью приложений и многое другое. На сегодняшний день Intel верифицировала 25 моделей на соответствие стандартам Project Athena. В их числе и два первых Chromebook — ASUS Chromebook Flip (C436) и Samsung Galaxy Chromebook. В этом году Intel намерена верифицировать еще около 50 моделей ноутбуков с поддержкой Windows и Chrome и представить новую целевую спецификацию для ПК с двумя экранами.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации