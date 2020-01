Microsoft обновила популярный модуль языка Python для Visual Studio Code

9 января 2020 г., 14:05

Компания Microsoft произвела масштабное обновление расширения Python для своего популярного открытого редактора кода Visual Studio Code (VS Code). Апдейт включает 59 усовершенствований и исправлений ошибок, самые важные среди которых это выбор ядер в Jupyter Notebook и улучшение производительности редактора блокнотов Jupiter.

Модуль Python for VS Code на сегодня насчитывает почти 15 млн загрузок с торговой площадки Microsoft, благодаря чему с большим преимуществом лидирует как самое популярное расширение для VS Code

Jupyter Notebooks это интерактивная среда для создания, отладки, визуализации и удобного документирования кода. Использование блокнотов Jupiter в VS Code, в том числе для работы с несколькими файлами, контроля исходного кода и использования функций IntelliSense, стало возможно с выходом расширения Python в октябре прошлого года.

С январским релизом, пользователи Python for VS Code получили возможность видеть ядро, с которым работает блокнот, и статус ядра — свободно оно или занято. Пользователи также могут с помощью селектора ядер VS Code выбрать нужное ядро Python.

Кроме того, Microsoft утверждает, что этот релиз улучшит производительность редактора блокнотов и интерактивного окна. Достичь этого, по информации компании, удалось благодаря кешированию предыдущих ядер и оптимизации поиска для Jupyter. Пользователи должны ощутить выигрыш в скорости при открытии нового блокнота Jupyter или блокнотов с крупными файлами.

Обновлённый в этом месяце редактор Visual Studio Code также стал удобнее для Java-разработчиков. В нём появилось представление Call Hierarchy, показывающее все входящие и исходящие вызовы для любых функций. Пользовательский интерфейс для Java в VS Code улучшен путём добавления отдельных дочерних папок в компактной форме, сжатых в объединенный элемент дерева. Поддержка Data Breakpoint позволяет отладчику VS Code останавливаться при изменении значения переменной.

Кроме того, Microsoft дополнила расширение Java Test Runner новой функцией Test Explorer, которая отображает статус и результаты тестирования.

