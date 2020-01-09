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Microsoft обновила популярный модуль языка Python для Visual Studio Code

9 января 2020 г., 14:05
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Microsoft обновила популярный модуль языка Python для Visual Studio Code

Компания Microsoft произвела масштабное обновление расширения Python для своего популярного открытого редактора кода Visual Studio Code (VS Code). Апдейт включает 59 усовершенствований и исправлений ошибок, самые важные среди которых это выбор ядер в Jupyter Notebook и улучшение производительности редактора блокнотов Jupiter.

Модуль Python for VS Code на сегодня насчитывает почти 15 млн загрузок с торговой площадки Microsoft, благодаря чему с большим преимуществом лидирует как самое популярное расширение для VS Code

Jupyter Notebooks это интерактивная среда для создания, отладки, визуализации и удобного документирования кода. Использование блокнотов Jupiter в VS Code, в том числе для работы с несколькими файлами, контроля исходного кода и использования функций IntelliSense, стало возможно с выходом расширения Python в октябре прошлого года.

С январским релизом, пользователи Python for VS Code получили возможность видеть ядро, с которым работает блокнот, и статус ядра — свободно оно или занято. Пользователи также могут с помощью селектора ядер VS Code выбрать нужное ядро Python.

Кроме того, Microsoft утверждает, что этот релиз улучшит производительность редактора блокнотов и интерактивного окна. Достичь этого, по информации компании, удалось благодаря кешированию предыдущих ядер и оптимизации поиска для Jupyter. Пользователи должны ощутить выигрыш в скорости при открытии нового блокнота Jupyter или блокнотов с крупными файлами.

Обновлённый в этом месяце редактор Visual Studio Code также стал удобнее для Java-разработчиков. В нём появилось представление Call Hierarchy, показывающее все входящие и исходящие вызовы для любых функций. Пользовательский интерфейс для Java в VS Code улучшен путём добавления отдельных дочерних папок в компактной форме, сжатых в объединенный элемент дерева. Поддержка Data Breakpoint позволяет отладчику VS Code останавливаться при изменении значения переменной.

Кроме того, Microsoft дополнила расширение Java Test Runner новой функцией Test Explorer, которая отображает статус и результаты тестирования.


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