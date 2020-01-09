Lenovo раскрыла подробности о ноутбуке ThinkPad X1 Fold с гибким экраном

9 января 2020 г., 15:15

0

Tweet

В рамках выставки CES 2020 компания Lenovo обнародовала полную информацию о своем ноутбуке с гибким экраном ThinkPad X1 Fold, анонсированном в мае 2019 года. По замыслу разработчиков, ThinkPad X1 Fold сочетает мощность ноутбука с портативностью смартфона. Сообщается, что вес ThinkPad X1 Fold составляет менее 1 кг. Новинку можно использовать в различных режимах: от компактного мобильного устройства до ноутбука с тонким 13-дюймовым дисплеем. Корпус устройства выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием.

Новинка базируется на процессорах Intel Core, получила операционную систему Windows 10 и поддержку 5G (опционально). Специально для Windows 10 инженеры компании разработали «умное» программное обеспечение, которое адаптирует устройство для работы в любом режиме.

В полноэкранном режиме X1 Fold подходит для работы с визуальным контентом благодаря POLED-дисплею диагональю 13 дюймов. Причем, встроенная аудиосистема поддерживает технологию Dolby Audio. А для интенсивной работы с документами можно подключить дополнительную клавиатуру — Bluetooth Mini Fold Keyboard. В портретном режиме пользователи могут делать заметки или подписывать онлайн-документы, используя стилус Active Pen. Дисплей можно сложить пополам и использовать как планшет, или согнуть и читать как «книгу».

В режиме ноутбука пользователи могут работать с двумя независимыми экранами. Такой формат дает возможность проводить видеозвонок на верхнем экране, одновременно редактируя презентацию на нижнем. Пользоваться преимуществами двух независимых дисплеев можно как в полноэкранном, так и в портретном режимах.

При работе в офисе к X1 Fold можно подключить полноразмерную клавиатуру, мышь или второй дисплей через разъем USB Type-C. Опциональная подставка ThinkPad X1 Fold Stand обеспечит еще более комфортную работу на устройстве в портретном или полноэкранном режимах.

Сообщается, что для создания механизма шарнира испытали шесть различных конструкций и более двадцати их вариаций. В конце концов, разработчики остановились на соотношении сторон 4×3 и 13-дюймовом экране, чтобы обеспечить наивысшую производительность и создать приятный опыт пользования. POLED-дисплей прошел многочисленные испытания на прочность. Это помогло убедиться, что экран соответствует всем критериям удобства пользования и выносливости.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации