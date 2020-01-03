В «умных камерах» Xiaomi обнаружены серьёзные проблемы с безопасностью трансляций

3 января 2020 г., 13:10

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Компания Google блокировала интеграцию приложений и сервисов Xiaomi с Google Home и Assistant, обеспокоенная обнаружившийся недавно в «умных камерах» этого китайского производителя серьёзной проблемой безопасности.

Первым о дефекте защиты камеры Xiaomi Mijia 1080p Smart IP Security Camera сообщил пользователь /r/Dio-V. При попытке транслировать видео со своей камеры в Google Nest Hub он стал получать снимки с камер наблюдения в домах других людей. Снимки, на которых отображены чужие помещения и спящие люди, были черно-белыми и частично повреждёнными. Судя по имеющимся отметкам, эти изображения были сняты в других временных зонах. Dio-V утверждает, что как сама камера, так и устройство Nest Hub были приобретены им новыми.

Эксперты не исключают возможности того, что это всего-лишь чей-то розыгрыш, однако предъявленные снимки довольно убедительны. Одной из вероятных причин их происхождения может быть подключение к служебному каналу отладки трансляций.

Представитель Google предоставил следующий краткий комментарий: «Мы знаем об этой проблеме и работаем над её устранением в контакте с Xiaomi. До тех пор пока этого не произойдёт, мы отключили интеграцию Xiaomi на наших устройствах».

Подобные проблемы с домашними камерами наблюдения были известны и раньше. Так, некоторые бывшие в употреблении камеры Nest оставались связанными с учетной записью прежнего владельца, предоставляя тому возможность заглянуть внутрь дома нового покупателя. Совсем недавно обнаружилось, что другой производитель камер безопасности, Wyze, по ошибке хранил незащищенные данные пользователей в открытых базах данных.

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